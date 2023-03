Hakimi sotto inchiesta per violenza sessuale

Come riportano i media francesi, il giocatore del Psg è stato incriminato con l'accusa di violenza sessuale dalla procura di Nanterre. Hakimi è stato ascoltato dagli investigatori, dopo la dichiarazione di una donna di 24 anni che aveva rivelato di essere stata stuprata dal giocatore lo scorso 25 febbraio

A meno di una settimana dall'apertura di un'inchiesta su Achraf Hakimi per violenza sessuale, la procura di Nanterre ha annunciato venerdì l'incriminazione del giocatore del PSG, come riporta la stampa francese. L'inchiesta nasce dalla testimonianza di una donna di 24 anni. La donna aveva dichiarato di essere stata stuprata sabato scorso, 25 febbraio, nella casa del giocatore a Boulogne-Billancourt, nella banlieue residenziale della capitale. Tuttavia la presunta vittima aveva deciso di non sporgere denuncia, ma il commissariato aveva aperto comunque un'indagine. Il difensore parigino è stato ascoltato giovedì dagli investigatori della sicurezza territoriale di Hauts-de-Seine, poi incriminato da un giudice istruttore e posto sotto controllo giudiziario.