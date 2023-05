Sospeso per due settimane per un viaggio in Arabia Saudita non concordato con la società, ma già rinviato due volte dal campione argentino, Lionel Messi terminerà a fine stagione la sua avventura in Francia. Sul piatto c'è una ricca offerta proprio dal campionato saudita, con l'Al Hilal disposto a offrire 400 milioni netti a stagione (come base). Il Barcellona ha l'ostacolo economico e l'Inter Miami non ha ancora perso le speranza di convincere il giocatore

La storia tra Messi e il Psg finirà il prossimo 30 giugno: le parti non rinnoveranno il contratto in scadenza. La sospensione dell'argentino per due settimane dopo il viaggio non concordato in Arabia Saudita ha rappresentato la definitiva rottura di un feeling mai decollato. Messi aveva accettato la corte del presidente Al-Khelaifi nell'estate 2021 dopo le lacrime per il mancato rinnovo col Barcellona a causa dei problemi economici del club. La prospettiva di un tridente da sogno con Neymar e Mbappé non è stata mai all'altezza delle aspettative: due eliminazioni consecutive agli ottavi di Champions e un cammino poco esaltante anche in campionato, dove Messi ha segnato 21 gol in due anni, pochi per i suoi standard.