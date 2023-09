Forse le abbiamo viste davvero tutte. Nantes e Marsiglia, in campo per la sfida della 4^ giornata di Ligue 1, sono sull'1-1. In pieno recupero, con i 'canarini' in area di rigore per l'ultima azione offensiva del match, invasione di campo di un tifoso del Nantes che di fatto interrompe un attacco dei suoi.