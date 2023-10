Ligue 1

L'atteso match fra Lione e Marsiglia è stato sospeso quando Dimitri Payet , stella dell’Om, è stato colpito alla nuca da una bottiglietta d’acqua scaraventata dagli spalti. Il giocatore si era già lamentato con l’arbitro Ruddy Buque per il lancio di oggetti ma poi, al momento della battuta è stato colpito in testa da una bottiglietta piena d'acqua.

L'arbitro ha deciso di fermare la partita e ha fatto rientrare le squadre negli spogliatoi. Dopo oltre un'ora la Prefettura ha dato l'ok per far ripartire il match ma il Marsiglia non si è presentato in campo e la gara è stata ufficialmente rinviata