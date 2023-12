Il comunicato del Nantes

Dopo la diffusione della notizia, il Nantes ha espresso tutta la sua vicinanza alla famiglia del trentunenne deceduto attraverso una nota ufficiale: "L'FC Nantes - recita il comunicato apparso sui canali della società - ha appreso con tristezza che un tifoso del Nantes è rimasto ferito a morte prima della gara di questa sera, vicino a Beaujoire. In circostanze che sono oggetto di un'indagine giudiziaria in corso, il 31enne è collassato, colpito alla schiena. Nonostante l'intervento dei soccorsi, il tifoso non è riuscito a salvarsi. La Procura della Repubblica ha annunciato l'apertura di un'indagine per omicidio volontario. Sono in corso numerosi interrogatori di testimoni. Il Club non può che deplorare che una persona abbia perso la vita in tali circostanze. L'FC Nantes desidera esprimere le sue più sincere condoglianze alla famiglia della vittima e ai suoi cari".