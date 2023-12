Quattrocento kg di pesce avariato per protestare contro i cattivi risultati della squadra. E non un pesce qualsiasi: merluzzo, il simbolo del Lorient, club penultimo in classifica in Ligue 1, con appena 12 punti in 17 giornate. È questa la protesta singolare di un gruppo di tifosi bretoni, i "Merlus Ultra 1995", che dopo lo 0-4 nel derby col Brest al "regalino ittico" davanti al centro d'allanemtno per i calciatori hanno allegato anche uno striscione eloquente: “Bello marcio, come voi”