E' rottura tra Nemanja Matic e il Rennes, club al 10° posto nella Ligue 1 francese: il centrocampista ex Roma ha chiesto di essere ceduto e non si è presentato agli allenamenti. La società, tramite un comunicato ufficiale, contesta il comportamento del giocatore ceduto la scorsa estate dalla Roma di Mourinho dopo una sola stagione in giallorosso. "Nemanja Matic non si è presentato agli ultimi allenamenti ai quali era stato convocato. - si legge nella nota diramata dal Rennes - Questo comportamento è del tutto incomprensibile da parte di un calciatore sotto contratto. La società attende ora le spiegazioni del giocatore ed è determinata a prendere in seguito tutte le misure necessarie per preservare i propri interessi". Il contratto di Matic con il Rennes scade il 30 giugno 2025.