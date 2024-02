Dramma Elis: è in coma dopo colpo alla testa

Tutto il Bordeaux è in apprensione per Alberth Elis. L'attaccante honduregno è stato operato nella notte dopo uno scontro al 34' del primo tempo in Bordeaux-Guingamp, terminata poi 1-0 per i girondini. Secondo quanto riporta L'Equipe l'operazione sarebbe andata bene. Il 28enne, che ha subito un forte trauma cranico, è stato messo in coma farmacologico dai medici. Dopo otto minuti di cure prestate sul campo, Elis è stato portato fuori dal campo, apparentemente cosciente, in barella, prima di essere trasportato presso al CHU Pellegrin.

Il comunicato del Bordeaux: "Al momento prognosi ancora impossibile"

Nel primo pomeriggio di domenica il club francese ha pubblicato un comunicato sulle condizioni di Elis: "Alberth ha subito un forte impatto alla testa ieri sera all'inizio della partita della 26^ giornata di Ligue 2. Supportato dall'équipe medica, è stato rapidamente trasferito al CHU Pellegrin di Bordeaux dove è stato effettuato un intervento chirurgico durante la notte. Alberth Elis ha subito un trauma cranico e al momento è in un coma artificiale protettivo. Seguiremo nei prossimi giorni l'evoluzione del suo stato di salute in ospedale. Al momento è ancora impossibile commentare la prognosi vitale e funzionale di Alberth. Il Club prevede quindi di non poter comunicare nuove informazioni decisive per alcuni giorni e non farà ulteriori commenti sullo stato di salute di Alberth. Chiediamo moderazione nella diffusione di informazioni mediche, in segno di rispetto per lui, la sua famiglia e le persone a lui vicine, in un momento in cui nient'altro è più importante. Verrà istituita rapidamente un’unità psicologica per supportare i dipendenti del Club in questi tempi difficili. Gérard Lopez, presidente dei Girondins de Bordeaux, ha dichiarato: “Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno dimostrato il loro sostegno ad Alberth e alle persone a lui vicine, in particolare i club di tutta la Francia”.