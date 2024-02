Bordeaux, Alberth Elis è uscito dal coma

Arrivano buone notizie dalla Francia. Alberth Elis, attaccante del Bordeaux classe 1996, è uscito dal coma artificiale farmacologico in seguito all'operazione subita (nella notte tra sabato e domenica) per via di un trauma cranico rimediato nella partita contro il Guingamp. L'attaccante del Bordeaux aveva perso i sensi dopo appena 34 secondi di gioco a seguito di uno scontro di gioco. L'annuncio è stato dato dalla famiglia del giocatore e poi condiviso dal club. "Vittima di un incidente lo scorso fine settimana, Alberth è stato ricoverato al CHU Pellegrin di Bordeaux. Da allora in coma artificiale protettivo, siamo felici di condividere con voi i primi segnali incoraggianti: Alberth si è svegliato e sembra riprendersi gradualmente. Vogliamo però rimanere cauti sull'evoluzione delle sue condizioni; i prossimi giorni saranno cruciali. Vorremmo ringraziarvi per il vostro sostegno, le parole di incoraggiamento e le preghiere e ringraziamo soprattutto le équipe mediche per le loro cure. Alberth è un combattente, vi terremo presto informati sulle sue condizioni".