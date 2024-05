Donnarumma premiato. Intanto tratta per il rinnovo

Il portiere italiano, campione di Francia con il Psg, ha ricevuto il riconoscimento come miglior portiere del campionato francese. A fine stagione previsto un incontro per rinnovare con il club parigino, di cui Gigio sogna di diventare un giorno capitano: il suo contratto è in scadenza nel giugno del 2026

Dopo aver conquistato il titolo di campione di Francia con il Psg, è arrivata un’altra soddisfazione per Gianluigi Donnarumma. L’italiano è stato infatti eletto e premiato come miglior portiere della Ligue 1, nonostante una stagione costellata di alti e bassi. Parate, spesso decisive, ma anche qualche intervento non perfetto. In ogni caso, in Francia gli è stato consegnato il riconoscimento come migliore nel suo ruolo di tutto il campionato, premio che Gigio aveva già ottenuto nel 2022. “Un premio che mi rende felice -ha detto Donnarumma- Io voglio sempre dare di più e migliorarmi. La stagione però non è finita, abbiamo vinto la Ligue 1 ma resta la Coppa di Francia”. Nel corso della cerimonia organizzato dal sindacato dei calciatori francesi, premiati anche Mbappé (miglior calciatore dell’anno) ed Eric Roy del Brest (miglior allenatore, ha vinto facendosi preferire anche a Luis Enrique).