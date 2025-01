Calciomercato, ultime news di oggi in diretta LIVE

E' davvero tutto risolto per il passaggio ufficiale dell’attaccante francese classe ’98 dal Psg, in bianconero. La Juventus potrà ora ufficializzare il suo arrivo in prestito. Il club parigino è riuscito a liberare uno slot per prestare il giocatore, cambiando la formula di Bernat al Villarreal (che è diventato così definitivo). I DETTAGLI