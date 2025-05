Il Paris Saint Germain ha vinto la Coppa di Francia battendo il Reims 3-0. L'uomo della serata è stato il classe 2002 Bradley Barcolà con 2 gol e un assist. Kvaratskhelia, annunciato come titolare, non è sceso in campo a causa di un forte mal di testa. Era l'ultima partita per la squadra di Luis Enrique, prima della finale di Champions League contro l'Inter in programma sabato 31 maggio

Il Psg arriverà alla finale di Champions League contro l'Inter con la possibilità di conquistare il primo quadruplete della sua storia: dopo la vittoria della Supercoppa di Francia e della Ligue 1, ha conquistato anche la Coppa di Francia battendo in finale il Reims 3-0 allo Stade de France di Parigi (questo è stato il secondo triplete "nazionale" della sua storia). Con questa vittoria Il Paris Saint Germain ha sollevato la Coppa nazionale per la sedicesima volta. L'unico elemento negativo della serata per i francesi riguarda l’ex Napoli Khvicha Kvaratskhelia. L’attaccante, dopo esser stato annunciato titolare nelle formazioni ufficiali, non è sceso in campo a causa di un forte mal di testa che lo ha colpito prima dell’inizio del match: al suo posto è stato schierato Désiré Doué. Luis Enrique ha deciso di preservare il georgiano in vista della finale di Champions di sabato 31 maggio che verrà giocata all'Allianz Arena di Monaco di Baviera. Kvara non ha partecipato neanche alla premiazione finale, ha lasciato lo stadio prima per forti emicranie.