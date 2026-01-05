Con un messaggio sui propri account social e sul proprio sito, il club francese ha annunciato il lutto per la scomparsa di Noa Thévenot El Kaim Billah, figlio di Xavier Thévenot, dirigente del club. Intanto la Federazione calcio svizzera e la Swiss Football League hanno annullato in senso di rispetto la serata degli Oscar del calcio svizzeri prevista per lunedì 12 gennaio prossimo a Berna

A cinque giorni dall’incendio che ha sconvolto Crans-Montana nella notte di Capodanno, l’Fc Sochaux-Montbéliard ha confermato la scomparsa del 14enne Noa Thévenot El Kaim Billah, figlio di Xavier Thévenot, membro del consiglio di sorveglianza e tra i protagonisti del salvataggio del club nel 2023. “È con profondo dolore e immensa tristezza che il Fc Sochaux-Montbéliard ha appreso della scomparsa di Noa, nel corso del dramma di Crans-Montana nella notte di San Silvestro. Questa tragedia ha scosso profondamente l’intero club. In questi momenti di indicibile sofferenza, il FC Sochaux desidera esprimere le sue più sincere condoglianze alla famiglia di Noa Thévenot El Kaim Billah, ai suoi cari e a tutti coloro che sono stati toccati da questo dramma. Il club si associa alla loro pena e al loro dolore".