L'allenatore del Psg, come comunicato dal club, è stato protagonista di una brutta caduta in bici nella giornata di venerdì e sarà sottoposto a un'operazione per la frattura della clavicola. Intanto dalla nazionale francese si segnala l'infortunio di Dembelé: salterà l'Atalanta?

Brutto spavento per Luis Enrique. L'allenatore del Psg è rimasto vittima di un brutto incidente in bici (l'asturiano è un grande appassionato) che gli ha procurato una frattura della clavicola. A renderlo noto è stato lo stesso club parigino, con un comunicato ufficiale: "In seguito a una caduta in bicicletta avvenuta venerdì, l'allenatore del Paris Saint-Germain Luis Enrique è stato trasportato al pronto soccorso e verrà sottoposto a un intervento chirurgico per la frattura della clavicola - si legge nel testo -. Il Paris Saint-Germain desidera esprimere il suo pieno sostegno a Luis Enrique e augurargli una pronta guarigione. Il club fornirà ulteriori informazioni a breve". Attese, dunque, novità per capire se l'allenatore riuscirà a essere regolarmente o meno in panchina per la prossima partita del Psg al rientro della sosta, in programma domenica 14 contro il Lens, al Parco dei Principi.