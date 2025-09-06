Psg, Luis Enrique cade in bici: clavicola fratturata. Infortunio anche per DembeléPSG
L'allenatore del Psg, come comunicato dal club, è stato protagonista di una brutta caduta in bici nella giornata di venerdì e sarà sottoposto a un'operazione per la frattura della clavicola. Intanto dalla nazionale francese si segnala l'infortunio di Dembelé: salterà l'Atalanta?
Brutto spavento per Luis Enrique. L'allenatore del Psg è rimasto vittima di un brutto incidente in bici (l'asturiano è un grande appassionato) che gli ha procurato una frattura della clavicola. A renderlo noto è stato lo stesso club parigino, con un comunicato ufficiale: "In seguito a una caduta in bicicletta avvenuta venerdì, l'allenatore del Paris Saint-Germain Luis Enrique è stato trasportato al pronto soccorso e verrà sottoposto a un intervento chirurgico per la frattura della clavicola - si legge nel testo -. Il Paris Saint-Germain desidera esprimere il suo pieno sostegno a Luis Enrique e augurargli una pronta guarigione. Il club fornirà ulteriori informazioni a breve". Attese, dunque, novità per capire se l'allenatore riuscirà a essere regolarmente o meno in panchina per la prossima partita del Psg al rientro della sosta, in programma domenica 14 contro il Lens, al Parco dei Principi.
Dembelé si fa male con la Francia: Atalanta a rischio?
Dopo il Lens, il Psg inaugurerà la sua stagione di Champions League da campione in carica. Di fronte nella prima giornata ci sarà l'Atalanta di Juric, sfida in cui è a rischio la presenza di Ousmane Dembelé. L'attaccante si è infortunato, infatti, nel corso del match tra Ucraina e Francia, valido per le qualificazioni Mondiali: entrato in avvio di ripresa, è uscito 35 minuti dopo il suo ingresso in campo per un problema al bicipite femorale destro, toccandosi dolorante la parte interessata all'uscita dal terreno di gioco. Sono previsti ulteriori approndimenti per valutare le sue condizioni.