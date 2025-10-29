Il Paris Saint-Germain celebra un’altra vittoria, questa volta fuori dal campo. Il club parigino ha chiuso l’esercizio finanziario 2024-2025 con un fatturato mai raggiunto prima: 837 milioni di euro. Un risultato che testimonia la solidità del progetto sportivo e gestionale voluto da Qatar Sports Investments e perfezionato dalla guida di Luis Enrique e Luis Campos, capace di trasformare il Psg in una potenza sportiva ed economica LA CLASSIFICA DI LIGUE 1

Il 2024-2025 sarà ricordato come un anno straordinario per il Paris Saint-Germain. Non solo per i successi sportivi - culminati con la conquista della prima Champions League nella storia del club - ma anche per i numeri record raggiunti a livello economico. Il bilancio ufficiale parla chiaro: 837 milioni di euro di fatturato, il più alto di sempre per una squadra francese, confermando il Psg come una delle realtà più floride del calcio mondiale.

Il modello QSI Da quando Qatar Sports Investments ha rilevato la società nel 2011, i ricavi del club parigino si sono moltiplicati per nove. L’investimento del fondo qatariota non si è limitato ai grandi nomi in campo, ma ha puntato su una strategia di lungo periodo basata su sostenibilità e valorizzazione del marchio.

Negli ultimi anni, con Luis Enrique alla guida tecnica e Luis Campos alla direzione sportiva, il Psg ha virato verso un modello più equilibrato, riducendo sensibilmente il monte stipendi e puntando su una squadra coesa, capace di coniugare spettacolo e risultati.

I motori della crescita: marketing, stadio e social La spinta economica arriva da più fronti. I ricavi commerciali hanno raggiunto i 367 milioni di euro, trainati da nuove partnership internazionali e dal boom del merchandising: le vendite online delle maglie ufficiali sono aumentate del 210%. Il Parco dei Principi continua a essere un fortino anche dal punto di vista finanziario, con 170 partite consecutive sold out e incassi da botteghino che toccano quota 175 milioni di euro. Non meno importante la crescita sui social network: il Psg è ormai tra i club più seguiti al mondo, un canale strategico che contribuisce ad ampliare la platea dei tifosi e ad attrarre nuovi sponsor.