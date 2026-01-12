Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Coppa di Francia, il Paris FC vince 1-0 ed elimina il Psg: decide Ikoné al 74'

coppa di francia

Risultato decisamente a sorpresa nei sedicesimi di Coppa di Francia. Nel derby parigino il Paris FC elimina i campioni in carica del PSG battuti 1-0 al Parco dei Principi. Decisiva una rete al 74' dell'ex Fiorentina e Como Ikoné. Esordio con il Paris FC anche per l'italiano e azzurro Under 21 Luca Koleosho

TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

PSG-PARIS FC 0-1

74' Ikoné

 

PSG (4-3-3): Chevalier; Zaire-Emery, Zanarnyi, Beraldo, Pacho (64' Nuno Mendes); Mayulu (65' Doué), Vitinha, Fabian Ruiz; Kvaratskhelia (64' Dembelé), Gonçalo Ramos, Barcola. All. Luis Enrique

 

PARIS FC (5-4-1): Nkambadio; Sangui, Mbow, Kolodziejczak, Otavio, Olilla (46' De Smet); Gory (40' Ikoné), Camara, Lopez, Cafaro (61' Koleosho); Geubbels (46' Kebbal). All. Gilli

Contro pronostico il derby parigino di Coppa di Francia va all'emergente Paris FC che elimina, al Parco dei Principi, nei sedicesimi di finale i campioni in carica del Paris Saint Germain. Decisiva una rete al 74' segnata da Ikoné, ex Fiorentina e Como. Un risultato di prestigio, il primo ai massimi livelli, dopo la promozione della passata stagione, per la nuova proprietà del Paris FC che ha come obiettivo, in prospettiva, di contendere lo scettro per il primato cittadino ma anche in Francia all'ormai consolidato Paris Saint Germain.

Inevitabili le rotazioni per Luis Enrique che in ogni caso ha poi dovuto ricorrere a diversi titolari a gara in corso, come il Pallone d'Oro Dembelé per provare ad avere la meglio sui rivali che, dal canto loro, hanno saputo tenere botta e poi colpire nel momento più opportuno. Il PSG ci prova fino alla fine, Zaire Emery colpisce una traversa e al 97' Vitinha ha la palla del pareggio ma la gran risposta di Nkambadio blinda il risultato. Da segnalare anche l'esordio con il PAris FC per l'italiano e azzurro Under 21 Luca Koleosho entrato al 61' per sostituire Cafaro.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Ligue 1: Altre Notizie

Psg ancora campione: Marsiglia ko in Supercoppa

DECISA AI RIGORI

Il Psg conquista la Supercoppa di Francia - il Trophée des Champions - battendo il Marsiglia ai...

Morto anche figlio 14enne di dirigente del Sochaux

LUTTO

Con un messaggio sui propri account social e sul proprio sito, il club francese ha annunciato il...

Crans-Montana, ferito anche un calciatore del Metz

svizzera

Tra i feriti nella tragedia a Crans-Montana (Svizzera) c'è anche un calciatore francese: si...

Safonov ha parato 2 rigori con una mano rotta?

ma dai...

L’eroe della finale di Coppa Intercontinentale tra PSG e Flamengo Matvej Safonov si è rotto una...

PSG condannato a pagare 61 milioni di € a Mbappé

la sentenza

Il tribunale del lavoro di Parigi ha emesso la sentenza che condanna il PSG al pagamento di un...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE