Contro pronostico il derby parigino di Coppa di Francia va all'emergente Paris FC che elimina, al Parco dei Principi, nei sedicesimi di finale i campioni in carica del Paris Saint Germain. Decisiva una rete al 74' segnata da Ikoné, ex Fiorentina e Como. Un risultato di prestigio, il primo ai massimi livelli, dopo la promozione della passata stagione, per la nuova proprietà del Paris FC che ha come obiettivo, in prospettiva, di contendere lo scettro per il primato cittadino ma anche in Francia all'ormai consolidato Paris Saint Germain.



Inevitabili le rotazioni per Luis Enrique che in ogni caso ha poi dovuto ricorrere a diversi titolari a gara in corso, come il Pallone d'Oro Dembelé per provare ad avere la meglio sui rivali che, dal canto loro, hanno saputo tenere botta e poi colpire nel momento più opportuno. Il PSG ci prova fino alla fine, Zaire Emery colpisce una traversa e al 97' Vitinha ha la palla del pareggio ma la gran risposta di Nkambadio blinda il risultato. Da segnalare anche l'esordio con il PAris FC per l'italiano e azzurro Under 21 Luca Koleosho entrato al 61' per sostituire Cafaro.