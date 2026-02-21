Quarantanove giorni dopo il tragico incendio di Crans-Montana, in cui ha riportato ustioni di terzo grado sul 30% della pelle, mentre salvava la sua fidanzata, il calciatore del Metz Tahirys Dos Santos è tornato al centro di allenamento del club. Venerdì pomeriggio la squadra ha pubblicato un video sui social che mostra la visita a sorpresa del terzino sinistro diciannovenne, giocatore del Metz B ma già convocato in prima squadra in Ligue 1, dove il Metz occupa l'ultimo posto. Applaudito calorosamente dallo spogliatoio, il sopravvissuto all'incendio di Capodanno ha salutato i suoi compagni uno a uno prima di ricevere una maglia con la scritta 'Siamo con te, Tahirys' dal compagno di squadra Maxime Colin. A inizio febbraio ha dichiarato a L'Equipe che potrà tornare a giocare, anche se non ha ancora una data precisa. Questo video è già un passo importante.