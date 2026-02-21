Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Metz, l'eroe Dos Santos in visita: salvò la fidanzata nell'incendio a Crans-Montana

LA STORIA
Foto Instagram @fcmetz

Tahirys Dos Santos, terzino 19enne del Metz rimasto coinvolto nella strage di Capodanno a Crans-Montana mentre salvava la sua fidanzata, è tornato per la prima volta al centro d’allenamento del club: il VIDEO dell'accoglienza dei compagni di squadra

E SABATO SERA IL SUO METZ SFIDA IL PSG (ALLE 21.05 SU SKY SPORT 252)

Quarantanove giorni dopo il tragico incendio di Crans-Montana, in cui ha riportato ustioni di terzo grado sul 30% della pellementre salvava la sua fidanzata, il calciatore del Metz Tahirys Dos Santos è tornato al centro di allenamento del club. Venerdì pomeriggio la squadra ha pubblicato un video sui social che mostra la visita a sorpresa del terzino sinistro diciannovenne, giocatore del Metz B ma già convocato in prima squadra in Ligue 1, dove il Metz occupa l'ultimo posto. Applaudito calorosamente dallo spogliatoio, il sopravvissuto all'incendio di Capodanno ha salutato i suoi compagni uno a uno prima di ricevere una maglia con la scritta 'Siamo con te, Tahirys' dal compagno di squadra Maxime Colin. A inizio febbraio ha dichiarato a L'Equipe che potrà tornare a giocare, anche se non ha ancora una data precisa. Questo video è già un passo importante.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Ligue 1: Altre Notizie

Impresa del Paris FC: vince 1-0, elimina il Psg

coppa di francia

Risultato decisamente a sorpresa nei sedicesimi di Coppa di Francia. Nel derby parigino il Paris...

Psg ancora campione: Marsiglia ko in Supercoppa

DECISA AI RIGORI

Il Psg conquista la Supercoppa di Francia - il Trophée des Champions - battendo il Marsiglia ai...

Morto anche figlio 14enne di dirigente del Sochaux

LUTTO

Con un messaggio sui propri account social e sul proprio sito, il club francese ha annunciato il...

Crans-Montana, ferito anche un calciatore del Metz

svizzera

Tra i feriti nella tragedia a Crans-Montana (Svizzera) c'è anche un calciatore francese: si...

Safonov ha parato 2 rigori con una mano rotta?

ma dai...

L’eroe della finale di Coppa Intercontinentale tra PSG e Flamengo Matvej Safonov si è rotto una...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE