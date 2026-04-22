Ustionato per il 30% del suo corpo, Tahirys era stato inizialmente curato in una clinica specializzata di Stoccarda e successivamente trasferito a Metz. E dopo diverse settimane di terapia intensiva, il giovane calciatore aveva potuto fare ritorno a casa e riabbracciare la sua Coline rimasta a lungo in coma. Una grande gioia dopo il ricordo di una notte da incubo: "Ho ancora ustioni sulle braccia, sulle mani, sul viso e sulla schiena... Eravamo arrivati ​​verso mezzanotte e mezza o l'una di notte, poi siamo scesi dalla sala perché Coline aveva bisogno di andare in bagno e io sono andato con lei. Sono uscito prima di lei, stavo andando al primo piano, ed è stato allora che ho visto tutto, l'incendio. È successo così in fretta che non ci ho pensato due volte e sono ritornato dritto da Coline, l'ho presa e ci siamo gettati giù per le scale. Dopodiché è stato il vuoto più assoluto. Ho sentito solamente urla, c'era una calca impressionante e non sapevo più se i miei amici fossero ancora vivi oppure no. Ero come paralizzato. Gridavo i loro nomi e non c'era alcuna risposta. Sentivo solo sciogliermi addosso i vestiti che indossavo..."

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