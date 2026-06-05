In questa cornice si mette in luce Christian Lupo, il portiere della Nazionale allenata da Franceschini, e lo fa fin dal 29’, quando para il primo rigore della sua serata a Christian Imga. La Spagna avrebbe infatti l’occasione per portarsi in vantaggio, ma Lupo chiude la porta volando deciso alla sua destra e respingendo la botta forte e incrociata dello spagnolo. Gli altri due rigori parati arrivano nel corso della “lotteria” finale. Infallibili gli Azzurrini (con Corigliano, Casagrande, Dattilo e Rocca), mentre Lupo torna a volare, stavolta su Ian Mencía e su Enzo Alves. In occasione del primo tiro sceglie ancora la sua destra e, aiutato da una conclusione stavolta meno angolata, non ha problemi a opporsi. Grande freddezza invece quando sul dischetto va Enzo Alves, figlio della ex leggenda del Real Madrid, Marcelo, presente in tribuna: lo spagnolo ritarda fino all’ultimo la conclusione, si concede anche una finta con saltello “alla Jorginho” ma Lupo resta immobile al centro della porta e si muove, alla sua sinistra, solo dopo che l’avversario ha scelto l’angolo, aprendo il piatto destro.