● Primo incrocio in assoluto tra Germania e Curaçao. La Germania ha vinto 14 delle ultime 17 partite di Coppa del Mondo FIFA contro squadre provenienti dalle Americhe (1N 2P).

● La Germania ha vinto la Coppa del Mondo FIFA quattro volte, record condiviso con l'Italia tra le nazionali europee. In generale solo il Brasile ha sollevato il trofeo più volte (cinque).

● La Germania partecipa alla sua 21ª edizione della Coppa del Mondo FIFA, più di qualsiasi altra nazione europea e meno solo del Brasile (23) a livello generale.

● Dal 1950 (ultima edizione a cui non ha partecipato), la Germania ha superato il primo turno 16 volte su 18, pur non riuscendo a raggiungere la fase a eliminazione diretta nel 2018 e nel 2022. I tedeschi hanno perso la gara d'esordio nelle ultime due edizioni della competizione (contro il Messico nel 2018 e contro il Giappone nel 2022), mentre l'ultima gara in cui non hanno concesso gol risale alla finale del 2014, vinta 1-0 contro l'Argentina dopo i tempi supplementari.

● La Germania si è qualificata alla Coppa del Mondo FIFA come vincitrice del Gruppo A nelle qualificazioni UEFA. Dopo aver perso l'esordio contro la Slovacchia, ha vinto le successive cinque partite in un girone che comprendeva anche Irlanda del Nord e Lussemburgo.

● Curaçao ha raggiunto la fase finale della Coppa del Mondo FIFA per la prima volta nella sua storia; è la nazione più piccola per superficie e popolazione ad aver conquistato l'accesso a questa fase della competizione.

● Curaçao è la prima debuttante della CONCACAF alla Coppa del Mondo FIFA dopo Panama nel 2018 e punta a diventare la prima squadra della confederazione a superare la fase a gironi all'esordio dopo il Costa Rica nel 1990 (ottavi di finale).

● Curaçao è stata la nazionale con più gol segnati (28) ed Expected Goals (22.9) nelle qualificazioni CONCACAF alla Coppa del Mondo; inoltre, solo il Costa Rica (sei) ha realizzato più gol in seguito a recuperi offensivi (quattro).

● Nick Woltemade è stato il giocatore tedesco che ha contribuito a più gol durante le qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA 2026, segnando quattro reti (con quattro tiri nello specchio) e fornendo un assist.

● Manuel Neuer potrebbe diventare il secondo tedesco a giocare in cinque edizioni diverse della Coppa del Mondo FIFA, dopo Lothar Matthäus. Tra i portieri, sarebbe invece il secondo a riuscirci dopo il messicano Antonio Carbajal.

● Nessun giocatore ha creato più occasioni su azione rispetto a Juninho Bacuna di Curaçao (20 come Luis Palma) nelle qualificazioni CONCACAF alla Coppa del Mondo FIFA 2026; inoltre, è stato il giocatore che ha guadagnato più calci di punizione (25).

● Kenji Gorré è stato uno dei soli quattro giocatori ad aver collezionato almeno tre gol e almeno tre assist nelle qualificazioni CONCACAF alla Coppa del Mondo FIFA, nonché l'unico della nazionale di Curaçao.

● Dick Advocaat di Curaçao (78 anni e 260 giorni) sarà il commissario tecnico più anziano nella storia della Coppa del Mondo FIFA. Il divario di 39 anni e 299 giorni tra Advocaat e il ct della Germania Julian Nagelsmann (38 anni e 326 giorni) è inoltre il più ampio tra due allenatori rivali nella storia della competizione.