Introduzione
Ancora pochi giorni di attesa e poi si toglierà il velo sul Mondiale 2026 di calcio, il primo ospitato in tre Paesi differenti (Stati Uniti, Canada e Messico). Proprio in Messico si giocherà la partita inaugurale coi padroni di casa contro il Sudafrica. La prima giornata dei 12 gironi offre diverse sfide insidiose per le big (Brasile-Marocco, Francia-Senegal, Inghilterra-Croazia o Olanda-Giappone); inizio sulla carta più morbido invece per la Germania contro Curaçao e per la Spagna con Capo Verde. Stati Uniti e Canada, gli altri due paesi ospitanti, avranno il loro battesimo rispettivamente contro Paraguay e Bosnia, fatale agli azzurri nello spareggio di Zenica. Da seguire, non solo per motivi sportivi, la presenza dell'Iran che esordirà contro la Nuova Zelanda. Di seguito orari, curiosità e statistiche delle prime 24 partite con gli orari, italiani, dei match
Quello che devi sapere
Messico-Sudafrica, giovedì 11 giugno 2026 - Ore 21
● Messico e Sudafrica ripeteranno la partita inaugurale della Coppa del Mondo FIFA 2010, esattamente 16 anni dopo il pareggio per 1-1 di Johannesburg dell'11 giugno 2010. È la prima volta che una gara inaugurale dei Mondiali viene riproposta tra i 19 precedenti incontri d'apertura di una fase finale del torneo.
● Lo Stadio Azteca ospita la sua 20ª partita di Coppa del Mondo FIFA, più di qualsiasi altro stadio nella storia del torneo. Il Messico è imbattuto nelle sette partite di Coppa del Mondo giocate in questo impianto di Città del Messico (5V, 2N).
● L'incontro tra Messico e Sudafrica del 2010 è stato l'ultimo in cui la partita inaugurale della Coppa del Mondo FIFA è terminata in parità, mentre le ultime due gare d'apertura disputate allo Stadio Azteca sono finite entrambe in equilibrio: Messico-Unione Sovietica 0-0 nel 1970 e Bulgaria-Italia 1-1 nel 1986.
● Il Messico è imbattuto nelle ultime sette partite d'esordio in una Coppa del Mondo FIFA, con un bilancio di cinque vittorie e due pareggi; l'ultima sconfitta in una gara inaugurale risale al 1994, quando perse 1-0 contro la Norvegia.
● Il torneo del 2026 segna la 18ª partecipazione del Messico alla Coppa del Mondo FIFA, un record per una nazionale della CONCACAF. Nonostante i migliori risultati siano stati i quarti di finale raggiunti da paese ospitante nel 1970 e nel 1986, il Messico detiene il record di partite giocate senza mai aver sollevato il trofeo (60).
● Il Sudafrica partecipa alla sua quarta Coppa del Mondo FIFA, la prima lontano dal proprio paese dal 2002; la nazionale non ha mai superato la fase a gironi. Questa è, inoltre, la seconda partita del Sudafrica contro una nazione ospitante, dopo la sconfitta per 3-0 contro la Francia nel 1998.
● Nessuna delle nove partite del Sudafrica in Coppa del Mondo FIFA è terminata a reti inviolate; le due vittorie finora ottenute nella competizione sono arrivate contro la Slovenia nel 2002 e la Francia nel 2010. Il successo contro la Slovenia è anche l'unica gara chiusa senza subire gol (1-0).
● Il Sudafrica ha chiuso al primo posto il proprio girone di qualificazione CAF per la Coppa del Mondo FIFA 2026, con un punto di vantaggio sulla Nigeria. Escludendo la sconfitta a tavolino per 3-0 contro il Lesotho per aver schierato un giocatore non idoneo, i Bafana Bafana sono andati in svantaggio in una sola partita di qualificazione, ovvero la sconfitta esterna per 2-0 contro il Ruanda nel novembre 2023.
● Solo Ismael Díaz di Panama (6) ha segnato più gol di César Montes del Messico (3) nella CONCACAF Gold Cup 2025, con tutte e tre le reti del difensore arrivate da calcio d'angolo. Montes ha inoltre registrato il secondo miglior dato per intercetti (10) e percentuale di duelli aerei vinti (75%).
● Oswin Appollis è stato coinvolto direttamente nel doppio dei gol rispetto a qualsiasi altro giocatore sudafricano durante le qualificazioni per la Coppa del Mondo FIFA 2026 (6), realizzando due reti e fornendo quattro assist.
● Javier Aguirre guida il Messico in una Coppa del Mondo FIFA per la terza volta, dopo le edizioni del 2002 e del 2010. Tra gli allenatori presenti nel 2026, solo Didier Deschamps ha diretto più tornei con la stessa nazionale. Aguirre ha giocato conil Messico nel Mondiale del 1986, partendo titolare in tutte e cinque le partite e fornendo l'assist per il gol al volo di Manuel Negrete contro la Bulgaria, prima di essere espulso nei quarti di finale contro la Germania Ovest.
Corea del Sud - Repubblica Ceca, venerdì 12 giugno 2026 - Ore 04.00
● Questo sarà il primo incontro in un Mondiale FIFA tra Corea del Sud e Repubblica Ceca. I tre precedenti tra le due nazionali si sono disputati in amichevole, con un bilancio di una vittoria per parte e un pareggio; l'ultimo scontro risale al giugno 2016, quando la Corea del Sud si impose per 2-1 a Praga.
● La Corea del Sud partecipa al suo 12° Mondiale FIFA, un record per una nazionale asiatica. Quella del 2026 sarà l'11ª presenza consecutiva alla fase finale del torneo dal 1986; solo Brasile (23), Germania (19), Argentina (14) e Spagna (13) vantano una striscia più lunga di partecipazioni consecutive.
● Il miglior piazzamento della Corea del Sud in un Mondiale FIFA risale al 2002, quando chiuse al quarto posto nell'edizione da co-ospitante; lontano dai propri confini, la nazionale coreana non ha mai superato gli ottavi di finale.
● La Repubblica Ceca torna a disputare un Mondiale FIFA dopo 20 anni di assenza. Nella sua ultima partecipazione nel 2006 fu eliminata nella fase a gironi nonostante la vittoria per 3-0 all'esordio contro gli Stati Uniti; come Cecoslovacchia, la nazionale ha collezionato otto presenze, raggiungendo la finale nel 1934 e nel 1962.
● La Corea del Sud ha la percentuale di vittorie più bassa tra le squadre con 30 o più partite giocate ai Mondiali FIFA, avendo trovato sette successi su 38 incontri disputati (18.4%). Tuttavia, ha vinto le ultime due sfide contro avversarie europee: 2-0 contro la Germania nel 2018 e 2-1 contro il Portogallo nel 2022.
● 12 degli ultimi 13 gol segnati dalla Corea del Sud ai Mondiali FIFA sono arrivati nel corso della ripresa.
● La Corea del Sud è stata l'unica nazionale imbattuta nelle qualificazioni AFC per il Mondiale FIFA 2026, con un bilancio di 11 vittorie e cinque pareggi in 16 partite; l'unica squadra che non è riuscita a battere è stata la Palestina (2N).
● La Repubblica Ceca ha segnato più gol su calcio da fermo di qualsiasi altra squadra nelle qualificazioni UEFA per il Mondiale FIFA 2026 (11 su 22), inclusi sette gol su sviluppi di calcio d'angolo, record della competizione. I sette gol di testa sono meno solo rispetto alla Norvegia (8).
● La Repubblica Ceca si è qualificata per il Mondiale FIFA 2026 tramite i play-off, superando ai rigori la Repubblica d'Irlanda e la Danimarca dopo che entrambi gli incontri si erano conclusi sul 2-2.
● Son Heung-Min ha partecipato attivamente a quattro degli ultimi 10 gol della Corea del Sud ai Mondiali FIFA, con tre reti e un assist. È stato inoltre il giocatore coinvolto in più reti per la Corea del Sud durante le qualificazioni al Mondiale del 2026 (14 - 10 gol e 4 assist).
● Hong Myung-Bo guiderà la Corea del Sud in un Mondiale FIFA per la seconda volta, dopo aver allenato la squadra nel 2014 senza riuscire a vincere alcuna partita (1N, 2P). Hong Myung-Bo ha trascinato la nazionale da capitano al quarto posto nel 2002, il miglior risultato di sempre del paese nel torneo.
● Patrik Schick ha segnato sei gol in sette presenze nei principali tornei internazionali con la Repubblica Ceca, laureandosi capocannoniere a pari merito a Euro 2020 insieme a Cristiano Ronaldo. È stato inoltre il miglior marcatore della Repubblica Ceca durante le qualificazioni al 2026, con tre dei suoi cinque gol realizzati di testa.
Canada - Bosnia-Erzegovina, venerdì 12 giugno 2026 - Ore 21.00
● Questo sarà il primo incontro in assoluto tra Canada e Bosnia-Erzegovina.
● Il torneo del 2026 segnerà la terza partecipazione del Canada alla Coppa del Mondo FIFA, dopo le edizioni del 1986 e del 2022; si tratta della prima volta in cui la nazionale canadese si qualifica per due edizioni consecutive.
● Il Canada ha perso tutte le sei partite disputate ai Mondiali FIFA, segnando appena due reti (incluso un autogol) e subendone 12. Solo El Salvador ha giocato altrettante partite nel torneo perdendole tutte.
● Quella contro la Bosnia-Erzegovina sarà la sesta partita del Canada in Coppa del Mondo FIFA contro una nazionale della confederazione UEFA, su un totale di sette incontri.
● Le nazionali ospitanti della Coppa del Mondo FIFA hanno raggiunto il secondo turno in 20 delle 22 edizioni precedenti, con le sole eccezioni del Sudafrica nel 2010 e del Qatar nel 2022. L'ultima nazionale ospitante o co-ospitante a vincere il torneo è stata la Francia nel 1998.
● Il Canada ha perso solo una delle ultime 28 partite giocate a Toronto (18V, 9N, 1P): la sconfitta per 3-2 contro la Giamaica nel novembre 2023.
● La Bosnia-Erzegovina partecipa alla sua seconda Coppa del Mondo FIFA dopo l'esordio in Brasile nel 2014 (1V, 2P); in quell'occasione fu eliminata nella fase a gironi, nonostante la vittoria nell'ultima gara contro l'Iran (3-1).
● La Bosnia-Erzegovina si è qualificata tramite gli spareggi UEFA, eliminando Galles e Italia ai rigori. Complessivamente, ha perso solo una delle 10 partite di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2026, la sconfitta casalinga contro l'Austria (1-2), andando a segno in tutti i 10 incontri disputati.
● Jonathan David ha partecipato attivamente a oltre un terzo dei gol del Canada negli ultimi due tornei maggiori internazionali, realizzando quattro reti e fornendo un assist tra la Copa América 2024 e la CONCACAF Gold Cup 2025.
● Jesse Marsch vivrà la sua prima Coppa del Mondo da commissario tecnico. Si tratta del suo terzo grande torneo internazionale in tre anni alla guida del Canada, dopo il quarto posto alla Copa América 2024 e l'eliminazione ai quarti di finale contro il Guatemala nella Gold Cup 2025.
● Edin Džeko è stato il miglior marcatore della Bosnia-Erzegovina nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA 2026, con sei gol in nove partite. Il quarantenne ha giocato tutte e tre le gare della nazionale bosniaca nell'unica precedente partecipazione al Mondiale nel 2014, segnando nella vittoria per 3-1 contro l'Iran.
● Il portiere della Bosnia-Erzegovina Nikola Vasilj ha giocato più minuti di qualsiasi altro calciatore nelle qualificazioni UEFA per la Coppa del Mondo FIFA 2026, disputando per intero tutte le 10 partite (960 minuti). È stato decisivo parando l'ultimo penalty del Galles nella lotteria dei rigori del play-off.
Stati Uniti - Paraguay, sabato 13 giugno 2026 - Ore 03.00
● Questo sarà il secondo incontro tra Stati Uniti e Paraguay ai Mondiali. L'unico precedente risale al 1930, quando gli Stati Uniti vinsero 3-0 in una partita che vide la prima tripletta nella storia del torneo, segnata da Bert Patenaude; si tratta inoltre della vittoria con il maggior scarto di gol degli Stati Uniti nella competizione, a pari merito.
● Il Mondiale 2026 sarà la 12ª partecipazione per gli Stati Uniti e la seconda da paese ospitante, dopo aver raggiunto gli ottavi di finale nel 1994, dove furono eliminati dal Brasile, poi vincitore del torneo. In quell'edizione, gli Stati Uniti vinsero solo una delle quattro partite disputate, un 2-1 nella fase a gironi contro la Colombia.
● Gli Stati Uniti hanno perso le due precedenti partite giocate al Los Angeles Stadium di Inglewood, nella contea di Los Angeles: 0-1 contro Panama e 1-2 contro il Canada nella CONCACAF Nations League 2025.
● Tra le nazioni della CONCACAF, solo il Messico (18) ha partecipato a più Mondiali rispetto agli Stati Uniti (12), che hanno raggiunto la fase a eliminazione diretta in ognuna delle ultime tre partecipazioni (2010, 2014, 2022). Gli Stati Uniti hanno perso solo una delle ultime nove partite della fase a gironi nel torneo (3V, 5N), contro la Germania nel 2014 (0-1).
● Il miglior piazzamento degli Stati Uniti ai Mondiali risale all'edizione inaugurale del 1930, quando ottennero il terzo posto, tuttora l'unica volta in cui una nazione della CONCACAF ha chiuso tra le prime quattro. Nell'era moderna, il loro miglior percorso è stato nel 2002, con il raggiungimento dei quarti di finale.
● Gli Stati Uniti hanno la seconda percentuale di vittorie più bassa tra le squadre con 30 o più partite ai Mondiali, avendo vinto solo 9 dei 37 incontri disputati (24%), appena dietro la Corea del Sud (18%).
● Questa sarà la nona partecipazione del Paraguay ai Mondiali FIFA. La sua miglior prestazione risale al 2010, quando raggiunse i quarti di finale prima di essere eliminato dalla Spagna, poi vincitrice del torneo.
● Il Paraguay non ha subito più di un gol in nessuna delle ultime 10 partite ai Mondiali FIFA. La Spagna è stata l'ultima squadra a segnare più di una rete contro questa avversaria in una partita del torneo, riuscendoci nella fase a gironi dell'edizione 2002 (1-3).
● Il Paraguay ha vinto solo una delle precedenti otto partite di esordio ai Mondiali (4N 3P), contro l'Iraq nel 1986 (1-0). Allo stesso tempo, i due precedenti incontri ai Mondiali contro i padroni di casa si sono conclusi con un pareggio (1-1 contro il Messico nel 1986) e una sconfitta (0-1 dopo i tempi supplementari e golden goal contro la Francia nel 1998).
● Il Paraguay ha registrato la differenza reti più bassa (+4) e il possesso palla medio più basso (37.3%) nelle qualificazioni CONMEBOL tra le squadre che hanno raggiunto il Mondiale 2026. È inoltre la formazione che ha segnato in percentuale più gol su calcio da fermo (36%, 5 su 14).
● Antonio Sanabria del Paraguay è stato il subentrato più prolifico nelle qualificazioni CONMEBOL per il Mondiale 2026: tre dei suoi quattro gol sono arrivati dopo essere entrato dalla panchina.
● Christian Pulisic ha partecipato attivamente a tutti e tre i gol degli Stati Uniti al Mondiale 2022, segnando una rete e fornendo due assist.
Qatar - Svizzera, sabato 13 giugno 2026 - Ore 21.00
● Prima sfida in assoluto tra Qatar e Svizzera ai Mondiali. L'unico precedente tra le due Nazionali risale a un'amichevole del novembre 2018, a Lugano, vinta dai qatarioti per 1-0, grazie a un gol di Akram Afif.
● Questo sarà il secondo Mondiale per il Qatar - ma il primo in cui ha dovuto superare le qualificazioni - dopo avere preso parte all'edizione 2022 in qualità di paese ospitante. Per partecipare al torneo del 2026, la Nazionale qatariota ha superato un quarto turno di qualificazione, pareggiando 0-0 contro l'Oman e battendo gli Emirati Arabi Uniti per 2-1.
● Il Qatar ha chiuso all'ultimo posto il proprio girone ai Mondiali 2022, perdendo tutte le tre partite disputate, in cui ha subito sette gol, realizzandone soltanto uno.
● Il 41% (15 su 37) delle reti del Qatar nelle qualificazioni ai Mondiali 2026 è arrivato su sviluppi di palla inattiva: si tratta della percentuale più alta tra tutte le squadre della zona AFC. Inoltre, la media di 3.61 gol registrata nelle sfide giocate dai qatarioti è la più alta rispetto a quella di tutte le altre Nazionali che hanno disputato almeno 10 match nelle qualificazioni asiatiche.
● L'unico precedente del Qatar al San Francisco Bay Area Stadium risale alla CONCACAF Gold Cup 2023, quando ha battuto il Messico per 1-0 nella fase a gironi.
● La Svizzera prenderà parte ai Mondiali per la 13ª volta, dopo avere vinto il proprio girone di qualificazione davanti al Kosovo: sarà la sesta edizione di fila, che per la Nazionale elvetica rappresenta anche la striscia più lunga di partecipazioni nel torneo.
● L'ultima volta in cui la Svizzera ha raggiunto i quarti di finale dei Mondiali è stata nel 1954, quando era il paese ospitante; da allora, gli elvetici non hanno mai superato il secondo turno.
● La Svizzera è una delle due sole Nazionali europee, assieme alla Francia, ad avere raggiunto la fase a eliminazione diretta in ciascuno degli ultimi sei grandi tornei internazionali (Mondiali + Europei).
● La Svizzera ha chiuso al primo posto il proprio girone ai Mondiali soltanto una volta in precedenza: nel 2006, quando è diventata l'unica squadra a non subire alcun gol in un'intera edizione (quattro partite e nessuna rete incassata). Gli elvetici sono rimasti imbattuti nelle ultime sei gare di esordio (3V, 3N) della Coppa del Mondo: l'ultima sconfitta risale al 1966, contro la Germania Ovest (0-5).
● La Svizzera si è qualificata vincendo il Gruppo B della zona UEFA, che comprendeva anche Kosovo, Slovenia e Svezia. La Nazionale elvetica è rimasta imbattuta (4V, 2N) ed è stata una delle sole due squadre, assieme all'Inghilterra, a non essere mai andata sotto nel punteggio in alcuna partita delle qualificazioni UEFA.
● Breel Embolo, miglior marcatore della Svizzera nelle qualificazioni con quattro gol, è uno dei cinque giocatori ad avere segnato più di un gol sia ai Mondiali 2022 che agli Europei 2024, assieme a Harry Kane, Kai Havertz, Niclas Füllkrug e Cody Gakpo.
● Almoez Ali, del Qatar, è il giocatore che ha segnato più gol (12) nelle qualificazioni AFC, mentre il compagno di squadra, Akram Afif, è quello che ha fornito più assist (11, dei quali sei su sviluppi di palla inattiva). In generale, soltanto Mehdi Taremi, dell'Iran, ha preso parte a più marcature (17) rispetto ad Afif (15 - quattro gol e 11 passaggi vincenti).
Brasile - Marocco, domenica 14 giugno 2026 - Ore 00.00
● Brasile e Marocco si affronteranno per la seconda volta ai Mondiali FIFA, dopo il successo per 3-0 del Brasile nella fase a gironi del 1998, partita in cui Ronaldo e Rivaldo segnarono i loro primi gol nella competizione.
● L'unico precedente tra Brasile e Marocco dopo la sfida mondiale del 1998 è l'amichevole del marzo 2023 in Tunisia, terminata 2-1 per il Marocco.
● Il Brasile ha vinto sette delle otto partite giocate ai Mondiali contro squadre africane, con l'unica eccezione della sconfitta per 1-0 contro il Camerun nel 2022. Questa sfida è l'unica della fase a gironi a vedere contrapposte due squadre attualmente tra le prime 10 del Ranking FIFA (Brasile 6°, Marocco 8°).
● Il Brasile è l'unica nazionale ad aver partecipato a tutte le 23 edizioni dei Mondiali dal 1930. I verdeoro hanno vinto il torneo più di chiunque altro (5 titoli) e vantano la percentuale di vittorie più alta nella storia della competizione (67% - 76 successi in 114 partite).
● L'ultimo trionfo del Brasile ai Mondiali risale al 2002. La nazionale brasiliana è a secco di vittorie da cinque edizioni, eguagliando la sua striscia negativa più lunga di sempre, già registrata tra il 1930 e il 1954 e tra il 1974 e il 1990.
● Il Brasile ha vinto il proprio girone in ogni edizione dei Mondiali dal 1982. Inoltre, i verdeoro sono imbattuti nelle ultime 20 partite di apertura (17V, 3N); l'ultima sconfitta all'esordio risale al 1934 contro la Spagna (1-3).
● Il quinto posto e la media di 1.3 gol a partita nelle qualificazioni ai Mondiali 2026 rappresentano per il Brasile la peggior prestazione da quando è stato introdotto l'attuale formato, 30 anni fa.
● Il Marocco partecipa ai Mondiali per la settima volta, la terza consecutiva: si tratta della striscia più lunga nella storia della nazionale, nonché la più lunga attualmente in corso per una squadra africana, a pari merito con Senegal e Tunisia. Tuttavia, il Marocco non ha mai vinto la partita d'esordio in un Mondiale (3N, 3P).
● Il Marocco è stata l'unica squadra della sezione CAF a vincere il 100% delle partite di qualificazione ai Mondiali 2026 (8 su 8).
● Il quarto posto del 2022 è il miglior piazzamento di sempre per una nazionale africana ai Mondiali FIFA. In quell'edizione, il Marocco ha mantenuto la porta inviolata in quattro occasioni, più di quante ne avesse registrate nelle precedenti 16 partite nella competizione (3).
● Brahim Díaz e Ayoub El Kaabi hanno segnato otto dei nove gol del Marocco nella Coppa d'Africa 2025. Díaz è stato il capocannoniere del torneo (5 gol), mentre El Kaabi ha realizzato tre reti.
● Raphinha è stato il giocatore del Brasile con più coinvolgimenti in gol nelle qualificazioni ai Mondiali 2026, con cinque reti e due assist. Nell'edizione 2022, è stato il giocatore che ha effettuato più tiri nello specchio senza mai segnare (6 tiri nello specchio, 0 gol).
● Carlo Ancelotti vivrà il suo primo Mondiale da commissario tecnico del Brasile; è il primo allenatore non brasiliano a guidare la Seleção nel torneo. Potrebbe diventare il terzo tecnico a vincere sia il Mondiale che la Champions League/Coppa dei Campioni, dopo Marcello Lippi e Vicente del Bosque.
Haiti - Scozia, domenica 14 giugno 2026 - Ore 03.00
● Sarà il primo confronto in assoluto tra Haiti e Scozia, nonché la prima sfida di Haiti contro un'avversaria proveniente dalle Isole Britanniche.
● La Scozia non ha vinto alcuna delle ultime nove partite (2N, 7P) disputate contro squadre americane ai Mondiali; questo parziale include l'unico precedente contro una formazione della CONCACAF, ovvero una sconfitta per 1-0 contro la Costa Rica nel 1990.
● Haiti parteciperà ai Mondiali per la seconda volta, dopo quella del 1974. Il divario di 52 anni è il quarto più lungo nella storia del torneo, dopo quello registrato dal Galles (64 anni, tra il 1958 e il 2022), dall'Egitto (56 anni, tra il 1934 e il 1990) e dalla Norvegia (56 anni, tra il 1938 e il 1994).
● Nell'unico Mondiale a cui ha preso parte finora (quello del 1974), Haiti ha subito 14 gol: soltanto la Corea del Sud, nel 1954, ne ha incassati di più (16) in una fase a gironi della Coppa del Mondo.
● Tra le squadre che hanno disputato 10 partite nelle qualificazioni CONCACAF per i Mondiali 2026, soltanto Bermuda (31) e Nicaragua (16) hanno subito più reti rispetto a Haiti (13); quest'ultima ha anche registrato il terzo valore più alto di Expected Goals subiti (11.7).
● La Scozia torna a disputare un Mondiale dopo l'ultima partecipazione avvenuta nel 1998, ponendo fine così a un'assenza dal torneo durata 28 anni e vincendo un girone di qualificazione UEFA per la prima volta dal 1982.
● La Scozia ha perso le ultime tre partite di esordio ai Mondiali; l'ultima vittoria di questa Nazionale nella gara inaugurale del torneo risale al 1982, contro la Nuova Zelanda (5-2).
● La Scozia non ha mai superato il primo turno in alcuna delle otto precedenti partecipazioni ai Mondiali: nel periodo, più di qualsiasi altra Nazionale che non sia ancora riuscita ad accedere alla fase a eliminazione diretta. Inoltre, includendo anche gli Europei, gli scozzesi non hanno superato il primo turno in nessuna delle precedenti 12 partecipazioni a una grande competizione.
● La Scozia parteciperà ai Mondiali dopo avere vinto il Gruppo C UEFA, davanti alla Danimarca. Gli scozzesi hanno registrato sia la seconda peggior differenza reti (+6; 13 gol fatti, 7 subiti) tra tutte le squadre qualificate della zona UEFA - alle spalle soltanto della Svezia - sia la seconda peggior differenza di Expected Goals (+0.8).
● Nessun giocatore ha segnato più gol di Duckens Nazon nelle qualificazioni CONCACAF per i Mondiali 2026: sei, inclusa una tripletta da subentrato contro la Costa Rica. Inoltre, l'attaccante di Haiti è il calciatore che ha effettuato più tiri (34) e toccato più palloni (59) nell'area avversaria.
● Scott McTominay è il giocatore della Scozia che ha preso parte a più gol nelle qualificazioni ai Mondiali 2026: tre, ovvero due reti e un assist. Inoltre, il centrocampista è stato uno dei soli tre calciatori a partire titolare in tutte le sei partite di qualificazione della sua Nazionale, assieme a John McGinn e Andy Robertson.
● Steve Clarke diventerà il primo commissario tecnico a guidare la Scozia in tre grandi tornei: EURO 2020; EURO 2024 e i Mondiali 2026.
Australia - Turchia, domenica 14 giugno 2026 - Ore 06.00
● Questo sarà il terzo incontro tra Australia e Turchia, dopo le due vittorie della Turchia in amichevole nel maggio 2004.
● La Turchia ha vinto tutte e quattro le partite di Coppa del Mondo FIFA disputate contro squadre della confederazione AFC, segnando 14 gol e subendone solo due.
● La Coppa del Mondo FIFA 2026 sarà la settima partecipazione dell'Australia al torneo, la sesta consecutiva. La nazionale australiana non ha mai superato gli ottavi di finale, sebbene nell'ultima edizione del 2022 abbia vinto per la prima volta più di una partita in un singolo torneo (due).
● L'Australia ha perso più partite di qualsiasi altra squadra nelle ultime cinque edizioni della Coppa del Mondo FIFA, con 10 sconfitte su 17 incontri dal 2006. Inoltre, ha perso la gara di apertura in cinque delle sue sei partecipazioni al Mondiale, con l'unica eccezione rappresentata dalla vittoria per 3-1 contro il Giappone nel 2006.
● L'Australia si è qualificata come seconda nel Gruppo C del terzo turno AFC alle spalle del Giappone. È stata l'unica squadra a rimanere imbattuta contro i vincitori del girone durante le qualificazioni (il bilancio contro il Giappone è stato di un pareggio per 1-1 in trasferta e vittoria per 1-0 in casa), mentre l'unica sconfitta in quella fase finale è arrivata nel match casalingo perso 1-0 contro il Bahrein.
● Solo il Qatar (11) ha segnato più gol su calcio d'angolo e calcio di punizione indiretto rispetto all'Australia (8) durante le qualificazioni AFC per la Coppa del Mondo FIFA 2026.
● La Turchia si è qualificata per la sua terza Coppa del Mondo FIFA dopo le edizioni del 1954 e del 2002; il terzo posto ottenuto nel 2002 rappresenta il miglior piazzamento di sempre del paese in un grande torneo internazionale. Le quattro sconfitte finora subite nella competizione sono arrivate contro Brasile (due) e Germania/Germania Ovest (due).
● La Turchia ha perso le due precedenti partite di apertura disputate nella Coppa del Mondo FIFA: 1-4 contro la Germania Ovest nel 1954 e 1-2 contro il Brasile nel 2002.
● La Turchia si è qualificata tramite i play-off UEFA, battendo sia la Romania che il Kosovo con il punteggio di 1-0. I 17 gol segnati dai giocatori turchi durante le qualificazioni (19 in totale, inclusi due autogol) sono stati realizzati da 12 giocatori diversi, con Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yildiz (entrambi tre) e Merih Demiral (due) come unici marcatori con più di un centro.
● Più di un quarto dei gol della Turchia nelle qualificazioni per il 2026 è arrivato da calcio d'angolo (cinque su 19); solo la Repubblica Ceca ha segnato di più in tali situazioni tra le squadre UEFA (sette).
● Mathew Leckie potrebbe diventare il terzo australiano a segnare in due diverse edizioni della Coppa del Mondo FIFA (in gol nel 2022) dopo Tim Cahill (2006, 2010, 2014) e Mile Jedinak (2014, 2018).
● Con quattro assist a testa, Hakan Çalhanoğlu e Arda Güler hanno partecipato complessivamente al 42% dei gol della Turchia durante le qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA 2026 (otto su 19).
● Vincenzo Montella diventerà il secondo commissario tecnico a guidare la Turchia sia agli Europei che alla Coppa del Mondo FIFA, dopo Şenol Güneş, che ha condotto la nazionale turca alla medaglia di bronzo nel 2002.
Germania - Curaçao, domenica 14 giugno 2026 - Ore 19.00
● Primo incrocio in assoluto tra Germania e Curaçao. La Germania ha vinto 14 delle ultime 17 partite di Coppa del Mondo FIFA contro squadre provenienti dalle Americhe (1N 2P).
● La Germania ha vinto la Coppa del Mondo FIFA quattro volte, record condiviso con l'Italia tra le nazionali europee. In generale solo il Brasile ha sollevato il trofeo più volte (cinque).
● La Germania partecipa alla sua 21ª edizione della Coppa del Mondo FIFA, più di qualsiasi altra nazione europea e meno solo del Brasile (23) a livello generale.
● Dal 1950 (ultima edizione a cui non ha partecipato), la Germania ha superato il primo turno 16 volte su 18, pur non riuscendo a raggiungere la fase a eliminazione diretta nel 2018 e nel 2022. I tedeschi hanno perso la gara d'esordio nelle ultime due edizioni della competizione (contro il Messico nel 2018 e contro il Giappone nel 2022), mentre l'ultima gara in cui non hanno concesso gol risale alla finale del 2014, vinta 1-0 contro l'Argentina dopo i tempi supplementari.
● La Germania si è qualificata alla Coppa del Mondo FIFA come vincitrice del Gruppo A nelle qualificazioni UEFA. Dopo aver perso l'esordio contro la Slovacchia, ha vinto le successive cinque partite in un girone che comprendeva anche Irlanda del Nord e Lussemburgo.
● Curaçao ha raggiunto la fase finale della Coppa del Mondo FIFA per la prima volta nella sua storia; è la nazione più piccola per superficie e popolazione ad aver conquistato l'accesso a questa fase della competizione.
● Curaçao è la prima debuttante della CONCACAF alla Coppa del Mondo FIFA dopo Panama nel 2018 e punta a diventare la prima squadra della confederazione a superare la fase a gironi all'esordio dopo il Costa Rica nel 1990 (ottavi di finale).
● Curaçao è stata la nazionale con più gol segnati (28) ed Expected Goals (22.9) nelle qualificazioni CONCACAF alla Coppa del Mondo; inoltre, solo il Costa Rica (sei) ha realizzato più gol in seguito a recuperi offensivi (quattro).
● Nick Woltemade è stato il giocatore tedesco che ha contribuito a più gol durante le qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA 2026, segnando quattro reti (con quattro tiri nello specchio) e fornendo un assist.
● Manuel Neuer potrebbe diventare il secondo tedesco a giocare in cinque edizioni diverse della Coppa del Mondo FIFA, dopo Lothar Matthäus. Tra i portieri, sarebbe invece il secondo a riuscirci dopo il messicano Antonio Carbajal.
● Nessun giocatore ha creato più occasioni su azione rispetto a Juninho Bacuna di Curaçao (20 come Luis Palma) nelle qualificazioni CONCACAF alla Coppa del Mondo FIFA 2026; inoltre, è stato il giocatore che ha guadagnato più calci di punizione (25).
● Kenji Gorré è stato uno dei soli quattro giocatori ad aver collezionato almeno tre gol e almeno tre assist nelle qualificazioni CONCACAF alla Coppa del Mondo FIFA, nonché l'unico della nazionale di Curaçao.
● Dick Advocaat di Curaçao (78 anni e 260 giorni) sarà il commissario tecnico più anziano nella storia della Coppa del Mondo FIFA. Il divario di 39 anni e 299 giorni tra Advocaat e il ct della Germania Julian Nagelsmann (38 anni e 326 giorni) è inoltre il più ampio tra due allenatori rivali nella storia della competizione.
Olanda - Giappone, domenica 14 giugno 2026 - Ore 22.00
● Olanda e Giappone si affrontano per la seconda volta nella storia della Coppa del Mondo FIFA; il primo precedente risale alla fase a gironi del 2010, quando gli olandesi vinsero 1-0 grazie a un gol di Wesley Sneijder. In generale, il Giappone non ha mai battuto l'Olanda (1N, 2P).
● Il Giappone è rimasto imbattuto contro avversarie europee nell'ultima Coppa del Mondo, battendo Germania e Spagna nella fase a gironi e pareggiando 1-1 contro la Croazia negli ottavi di finale, prima di essere eliminato ai rigori.
● Questa sarà la 12ª partecipazione dell'Olanda alla Coppa del Mondo FIFA. Nessun'altra nazionale ha raggiunto la finale così tante volte senza mai vincere il trofeo (tre volte: 1974, 1978 e 2010).
● L'Olanda ha vinto il 54.5% delle partite disputate in Coppa del Mondo (30 su 55); solo Brasile (66.7%) e Germania (60.7%) vantano una percentuale di vittoria superiore nella storia del torneo. Gli olandesi sono inoltre a soli quattro gol dal traguardo delle 100 reti nella competizione.
● L'Olanda è imbattuta nelle ultime 16 partite della fase a gironi di Coppa del Mondo (12V, 4N), la striscia di imbattibilità più lunga attualmente in corso. L'ultima sconfitta risale al 1994 contro il Belgio a Orlando (0-1), quando in panchina sedeva l'attuale commissario tecnico di Curaçao, Dick Advocaat.
● L'Olanda è imbattuta nelle ultime nove partite di debutto in Coppa del Mondo (7V, 2N); l'ultima sconfitta all'esordio risale al torneo del 1938 contro la Cecoslovacchia (3-0).
● Quella odierna sarà l'ottava partecipazione consecutiva del Giappone alla Coppa del Mondo. Si tratta della seconda striscia più lunga per una nazionale asiatica, dietro solo alla Corea del Sud, che detiene il record con 11 tornei consecutivi.
● Il Giappone ha vinto la partita d'esordio nelle ultime due edizioni della Coppa del Mondo: 2-1 contro la Colombia nel 2018 e 2-1 contro la Germania nel 2022. Tuttavia, non ha mai superato gli ottavi di finale e detiene il record di partite giocate senza mai raggiungere i quarti (25).
● Il Giappone è la squadra che ha segnato il maggior numero di gol nelle qualificazioni AFC per la Coppa del Mondo 2026 (54, inclusa la vittoria a tavolino per 3-0 contro la Corea del Nord). Escludendo i paesi ospitanti, il Giappone è stata la prima nazionale a qualificarsi.
● Tre giocatori giapponesi hanno partecipato a 10 o più gol nelle qualificazioni per la Coppa del Mondo 2026: Takefusa Kubo (12 - 4 gol, 8 assist), Junya Ito (11 - 1 gol, 10 assist) e Ayase Ueda (10 - 8 gol, 2 assist): è il dato più alto di ogni altra squadra della confederazione AFC durante queste qualificazioni.
● Il trentanovenne giapponese Yūto Nagatomo potrebbe diventare il primo calciatore asiatico a disputare cinque edizioni della Coppa del Mondo.
● Memphis Depay è stato sia il miglior marcatore (8 gol) che il miglior assist-man a pari merito (4 assist) per l'Olanda nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026.
● Quella odierna sarà la prima Coppa del Mondo per Ronald Koeman come commissario tecnico e il suo secondo grande torneo internazionale alla guida dell'Olanda dopo EURO 2024. Da giocatore, ha partecipato alle edizioni del 1990 e 1994.
Costa d'Avorio - Ecuador, lunedì 15 giugno 2026 - Ore 01.00
● Primo confronto in assoluto tra le Nazionali di Costa d'Avorio ed Ecuador.
● La Costa d'Avorio ha perso tutte le tre partite disputate finora ai Mondiali contro squadre della CONMEBOL: Argentina nel 2006 (1-2); Brasile nel 2010 (1-3) e Colombia nel 2014 (1-2). Sul fronte opposto, l'unico precedente dell'Ecuador contro una Nazionale africana, andato in scena nella Coppa del Mondo, si è concluso con una sconfitta: 1-2 contro il Senegal nel 2022.
● La Costa d'Avorio prenderà parte alla Coppa del Mondo per la quarta volta: la prima dal 2014; la Nazionale ivoriana non ha mai superato finora la fase a gironi.
● La Costa d'Avorio ha vinto otto delle 10 partite (2N) di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026 ed è stata una delle sole due squadre della zona CAF, assieme alla Tunisia, a non subire alcun gol nel parziale.
● La Costa d'Avorio è la squadra che ha mandato in gol più giocatori differenti nelle qualificazioni CAF alla Coppa del Mondo 2026: 15, precedendo la Tunisia con 14.
● L'Ecuador parteciperà alla Coppa del Mondo per la quinta volta. L'unica edizione in cui la Nazionale sudamericana ha raggiunto la fase a eliminazione diretta nel torneo è stata nel 2006, quando fu poi eliminata dall'Inghilterra agli ottavi di finale.
● Solo due delle precedenti 13 partite giocate dall'Ecuador ai Mondiali sono terminate in parità (5V, 6P). La Nazionale sudamericana ha perso soltanto una delle ultime cinque gare del torneo: quella contro il Senegal nel 2022 (1-2).
● Nessuno dei 14 gol segnati dall'Ecuador ai Mondiali è arrivato da fuori area, nonostante le 87 conclusioni effettuate dalla distanza.
● L'Ecuador è arrivato secondo, alle spalle dell'Argentina, nelle qualificazioni CONMEBOL alla Coppa del Mondo 2026, eguagliando così il suo miglior piazzamento di sempre in un'edizione di qualificazione al torneo (secondo posto anche nel 2002).
● L'Ecuador è stata la squadra che ha subito meno gol nella fase di qualificazioni CONMEBOL: soltanto cinque in 18 partite; inoltre, quella sudamericana è stata la Nazionale che ha perso il minor numero di incontri: due, entrambi in trasferta, contro Argentina e Brasile.
● Secondo il modello degli Expected Goals di Opta, il portiere dell'Ecuador, Hernán Galíndez, ha evitato di subire 4.2 reti nelle qualificazioni CONMEBOL: più di qualsiasi altro pari ruolo, considerando le Nazionali che hanno raggiunto la fase finale.
● Il difensore dell'Ecuador, Willian Pacho, è stato l'unico calciatore di movimento a disputare tutti i minuti a disposizione delle qualificazioni CONMEBOL alla Coppa del Mondo 2026, giocando per intero tutte le 18 partite (1620 minuti in totale).
● Enner Valencia ha segnato sei degli ultimi sette gol dell'Ecuador ai Mondiali (tre nel 2014 e tre nel 2022). Inoltre, l'attaccante ha preso parte a oltre la metà delle marcature della Nazionale sudamericana nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026, realizzando sei reti e fornendo due assist.
● Simon Adingra è il giocatore della Costa d'Avorio che ha partecipato a più gol durante le qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026: cinque, ovvero due reti e tre assist. Inoltre, l'attaccante è stato uno dei soli due calciatori a scendere in campo in tutte le sfide di qualificazione nelle file de Les Éléphants.
Svezia - Tunisia, lunedì 15 giugno 2026 - Ore 04.00
● Questo sarà il primo incontro in assoluto tra Svezia e Tunisia ai Mondiali. I quattro precedenti tra le due nazionali si sono disputati tutti in amichevole, con un bilancio di due vittorie per la Svezia, uno per la Tunisia e un pareggio; l'ultimo scontro risale al febbraio 2003, terminato 1-0 per la Tunisia nella capitale Tunisi.
● I quattro precedenti tra Svezia e Tunisia hanno prodotto complessivamente solo cinque gol e le ultime tre sfide si sono tutte chiuse per 1-0.
● La Tunisia ha vinto solo una delle 12 partite giocate ai Mondiali contro avversarie europee (4N, 7P); tuttavia, il successo è arrivato contro la Francia nell'ultima gara della fase a gironi dell'edizione 2022 (1-0).
● La Svezia partecipa al Mondiale per la 13ª volta, la prima dal 2018, edizione in cui fu eliminata dall'Inghilterra nei quarti di finale (0-2). Gli svedesi hanno superato la fase a gironi in ognuna delle ultime quattro partecipazioni e hanno raggiunto le semifinali per l'ultima volta nel 1994, negli Stati Uniti.
● La Svezia ha perso solo due delle 12 partite d'esordio ai Mondiali (5V, 5N), rimanendo imbattuta in ciascuna delle ultime quattro (1V, 3N) dopo la sconfitta contro il Brasile nel 1990 (1-2).
● La Svezia ha chiuso all'ultimo posto il proprio girone di qualificazione ai Mondiali 2026, dietro a Svizzera, Kosovo e Slovenia e ha conquistato l'accesso ai play-off grazie al piazzamento ottenuto in Nations League, superando poi Ucraina (3-1) e Polonia (3-2).
● La Tunisia è alla sua7ª partecipazione ai Mondiali nonché la terza consecutiva - striscia attualmente più lunga per una nazionale africana insieme a quelle di Marocco e Senegal. Solo la Scozia (otto) annovera più presenze della Tunisia tra le nazionali che non hanno mai superato la fase a gironi.
● La Tunisia ha vinto solo tre delle 18 partite disputate ai Mondiali (16.7%); tra le squadre con 15 o più gare giocate nella competizione, solo la Bulgaria ha una percentuale di vittorie inferiore (11.5%). La Tunisia è stata la prima nazionale africana a vincere una partita nella competizione, battendo il Messico 3-1 nel 1978.
● Nonostante non abbia superato la fase a gironi ai Mondiali 2022, nessuna formazione ha subito meno gol della Tunisia nel primo turno di quell'edizione del torneo: uno, come altre cinque nazionali.
● La Tunisia ha vinto il proprio girone di qualificazione ai Mondiali 2026, conquistando 28 punti sui 30 disponibili (9V, 1N). È stata inoltre una delle due sole nazionali nelle qualificazioni CAF, insieme alla Costa d'Avorio, a non subire nemmeno un gol durante il percorso verso il Mondiale 2026.
● Nessun giocatore della Tunisia ha partecipato a più gol del terzino Ali Abdi durante le qualificazioni ai Mondiali FIFA 2026: quattro (un gol e tre assist).
● Viktor Gyökeres ha segnato quattro dei sei gol della Svezia nei play-off di qualificazione ai Mondiali, realizzando una tripletta contro l'Ucraina in semifinale (3-1) e il gol vittoria all'88' nella finale contro la Polonia (3-2). L'attaccante svedese ha trasformato tutti gli ultimi 29 tiri dal dischetto tra club e nazionale (incluse lotterie dei calci di rigore).
Spagna - Capo Verde, lunedì 15 giugno 2026 - Ore 18.00
● Questo sarà il primo incontro in assoluto tra la Spagna e Capo Verde.
● La Nigeria è l'unica squadra della CAF ad aver battuto la Spagna ai Mondiali, riuscendoci nella fase a gironi dell'edizione 1998 (3-2). I due precedenti più recenti della Spagna contro avversarie africane sono stati entrambi contro il Marocco ed entrambi terminati in pareggio (2-2 nel 2018, 0-0 nel 2022).
● La Spagna parteciperà per la 17ª volta a un Mondiale FIFA, dopo aver chiuso al primo posto il girone E di qualificazione UEFA davanti alla Turchia. Si tratta inoltre della 13ª partecipazione consecutiva alla Coppa del Mondo, la seconda striscia aperta più lunga per una nazionale europea, dopo la Germania (19).
● Il trionfo della Spagna ai Mondiali del 2010 rappresenta l'unica volta in cui la nazionale iberica ha raggiunto le semifinali nelle ultime 14 partecipazioni al torneo. La Spagna ha vinto solo una delle ultime sei partite giocate ai Mondiali (4N, 1P), il 7-0 contro la Costa Rica nella fase a gironi del 2022.
● La Spagna, vincitrice dell'ultimo Europeo, punta a detenere contemporaneamente il trofeo dell'EURO e quello della Coppa del Mondo FIFA, un'impresa già riuscita alla Germania Ovest (EURO 1972, Mondiale 1974), alla Francia (Mondiale 1998, EURO 2000) e alla stessa Spagna (EURO 2008, Mondiale 2010, EURO 2012).
● La Spagna ha registrato una media di 9.7 tiri nello specchio a partita nelle qualificazioni UEFA per la Coppa del Mondo 2026, dato più alto di qualsiasi altra nazionale.
● Capo Verde è la 14ª nazionale africana a partecipare alla Coppa del Mondo. La squadra punta a diventare la prima formazione della CAF a raggiungere la fase a eliminazione diretta al debutto dopo il Ghana nel 2006.
● Capo Verde ha chiuso al primo posto il proprio girone di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026, davanti al Camerun, registrando una sola sconfitta, in trasferta proprio contro il Camerun (4-1); è la squadra che ha registrato la differenza reti più bassa (+8) tra quelle della CAF qualificate alla fase finale.
● Dopo aver vinto solo una delle prime tre partite di qualificazione CAF alla Coppa del Mondo 2026 (1N, 1P), Capo Verde ha concluso il percorso con sei vittorie nelle successive sette gare (1N).
● Capo Verde ha raggiunto la fase a eliminazione diretta in tre delle sue quattro partecipazioni alla Coppa d'Africa, ottenendo i migliori risultati nel 2013 e nel 2023, quando ha raggiunto i quarti di finale.
● Mikel Oyarzabal, autore del gol decisivo della Spagna nei minuti conclusivi della finale di EURO 2024, è stato uno dei soli tre giocatori a partecipare a 10 o più reti nelle qualificazioni UEFA alla Coppa del Mondo (6 gol, 4 assist), insieme a Erling Haaland (18) e Memphis Depay (12).
● L'attaccante di Capo Verde Dailon Livramento ha segnato quattro reti nelle sue ultime cinque partite di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026. Ha realizzato il primo gol del match in tre di queste occasioni, inclusa la fondamentale vittoria casalinga per 1-0 contro il Camerun.
Belgio - Egitto, lunedì 15 giugno 2026 - Ore 21.00
● Belgio ed Egitto si affronteranno per la prima volta in un Mondiale. I quattro precedenti tra le due Nazionali sono state tutte gare amichevoli, per un bilancio di tre vittorie degli egiziani e una dei belgi.
● L'ultimo confronto tra Belgio ed Egitto risale a un'amichevole del novembre 2022, terminata 2-1 per la Nazionale egiziana a Kuwait City.
● Il Belgio ha perso soltanto una delle cinque partite (3V, 1N) giocate contro avversarie africane ai Mondiali: quella per 2-0, contro il Marocco, nel 2022.
● Per il Belgio sarà il 15° Mondiale della sua storia: nessuna nazionale europea si è qualificata per così tante edizioni, senza mai vincere il trofeo. Di contro, i Diavoli Rossi hanno superato il primo turno in sette delle ultime nove partecipazioni: fanno eccezione soltanto quelle del 1998 e del 2022.
● Il Belgio ha perso soltanto una delle ultime 15 partite (8V, 6N) della fase a gironi ai Mondiali, ovvero quella per 0-2 contro il Marocco nel 2022. L'ultima sconfitta dei Diavoli Rossi all'esordio nel torneo risale al 1986, contro i padroni di casa del Messico (1-2).
● Il Belgio si è qualificato al Mondiale vincendo il Gruppo J della zona UEFA, davanti al Galles. I Diavoli Rossi sono rimasti imbattuti (5V, 3N), segnando 29 gol nel periodo; soltanto la Norvegia ha fatto meglio (37 reti) nel girone di qualificazione UEFA.
● L'Egitto prenderà parte al Mondiale per la quarta volta, dopo le edizioni del 1934, 1990 e 2018. Finora, la Nazionale egiziana non ha mai vinto un match nel torneo (7 partite - 2N, 5P).
● Soltanto l'Honduras ha giocato più partite (nove) rispetto all'Egitto (sette) ai Mondiali, senza mai vincere un match. Inoltre, l'unica volta in cui la Nazionale egiziana è andata in vantaggio in una sfida del Mondiale è stata contro l'Arabia Saudita nel 2018, quando Mohamed Salah segnò il primo gol in una gara poi persa per 2-1.
● L'Egitto è rimasto imbattuto (8V, 2N) nelle qualificazioni CAF al Mondiale 2026: è stata soltanto la seconda volta in cui ci è riuscito dopo quella del 1934, quando giocò solo due partite in questa fase, battendo la Palestina per 7-1 e 4-1.
● Nessun giocatore del Belgio ha partecipato a più gol rispetto a Jérémy Doku nelle qualificazioni al Mondiale 2026: sette, frutto di cinque gol e due assist. Inoltre, l'attaccante è stato il miglior giocatore nella zona UEFA per numero di occasioni create su azione (24) e per palloni giocati in area avversaria (110).
● Thibaut Courtois ha giocato 15 partite ai Mondiali (sette 'clean sheet' nel parziale); soltanto Enzo Scifo (17) e Jan Ceulemans (16) ne contano più di lui tra i giocatori del Belgio.
● Mohamed Salah è stato sia il miglior marcatore (nove gol) che il miglior assist-man (tre) dell'Egitto durante le qualificazioni al Mondiale 2026; l'attaccante ha preso parte al 60% dei gol dei Faraoni.
● Questo sarà il primo Mondiale di Hossam Hassan come commissario tecnico; l'ex attaccante è il miglior marcatore di sempre dell'Egitto (69 gol) e ha giocato tutte le tre partite della sua Nazionale nella Coppa del Mondo del 1990.
Arabia Saudita - Uruguay, martedì 16 giugno 2026 - Ore 00.00
● Arabia Saudita e Uruguay si affrontano per la seconda volta in Coppa del Mondo. Il primo precedente risale alla fase a gironi del 2018, quando l'Uruguay vinse 1-0 grazie a un gol di Luis Suárez.
● L'Arabia Saudita ha un bilancio in perfetto equilibrio contro le squadre della CONMEBOL in Coppa del Mondo, con una vittoria (2-1 sull'Argentina nel 2022) e una sconfitta (0-1 con l'Uruguay nel 2018).
● L'Arabia Saudita ha superato la fase a gironi solo in una delle sei precedenti partecipazioni alla Coppa del Mondo: nell'edizione del 1994 disputata negli Stati Uniti.
● L'Arabia Saudita ha perso il 68% delle partite giocate in Coppa del Mondo (13 su 19), la percentuale di sconfitte più alta tra le nazionali che hanno disputato 15 o più gare nel torneo. Inoltre, ha tenuto la porta inviolata solo in un match finora: nel successo per 1-0 contro il Belgio nella fase a gironi dell'edizione del 1994.
● L'Arabia Saudita ha ottenuto la qualificazione alla Coppa del Mondo 2026 passando per il quarto turno delle qualificazioni AFC, grazie a una vittoria per 3-2 contro l'Indonesia e un pareggio per 0-0 contro l'Iraq. Tra terzo e quarto turno, la nazionale saudita ha segnato appena 10 gol in 12 partite.
● Vincitore della prima edizione nel 1930 e nuovamente nel 1950, l'Uruguay è una delle sole sei nazionali ad aver vinto la Coppa del Mondo più di una volta, insieme a Brasile, Germania, Italia, Argentina e Francia.
● Quella attuale è la 15ª partecipazione dell'Uruguay alla Coppa del Mondo, la quinta consecutiva. Il miglior piazzamento ottenuto dopo il trionfo del 1950 è stato il quarto posto, raggiunto nelle edizioni 1954, 1970 e 2010.
● L'Uruguay ha vinto solo una delle ultime otto partite d'esordio in Coppa del Mondo (4N, 3P): 1-0 contro l'Egitto nel 2018.
● L'Uruguay ha chiuso al quarto posto le qualificazioni CONMEBOL per la Coppa del Mondo 2026. Ciononostante, è stata l'unica squadra capace di battere l'Argentina, vincitrice del girone: 2-0 in trasferta.
● Firas Al-Buraikan è stato il miglior marcatore dell'Arabia Saudita nelle qualificazioni AFC per la Coppa del Mondo 2026 con cinque gol, inclusa una doppietta nel fondamentale successo per 3-2 contro l'Indonesia dello scorso ottobre. È stato inoltre il giocatore saudita con più presenze nelle qualificazioni (15).
● Darwin Núñez è stato il giocatore dell'Uruguay che ha partecipato al maggior numero di gol durante le qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026 (cinque reti e due assist), mentre solo il colombiano James Rodríguez (sette) ha servito più assist di Maxi Araújo (quattro).
- Questa sarà la terza Coppa del Mondo per Marcelo Bielsa come commissario tecnico, che guiderà la terza nazionale diversa in carriera dopo l'Argentina nel 2002 (eliminata nella fase a gironi) e il Cile nel 2010 (eliminato dal Brasile agli ottavi). Solo Bora Milutinović, Carlos Alberto Parreira (cinque ciascuno) e Henri Michel (quattro) hanno guidato più nazionali diverse nel torneo; le squadre di Bielsa non hanno mai segnato più di un gol nelle sette partite disputate sotto la sua gestione
Iran - Nuova Zelanda, martedì 16 giugno 2026 - Ore 03.00
● Iran e Nuova Zelanda si affronteranno per la prima volta in un Mondiale. I due precedenti incontri si sono conclusi con un pareggio per 0-0 (agosto 1973) e una vittoria per 3-0 della Nazionale iraniana (ottobre 2003).
● L'Iran prenderà parte a un Mondiale per la settima volta nella sua storia. La Nazionale asiatica non ha mai superato la fase a gironi: soltanto la Scozia vanta più partecipazioni (otto) nella fase finale, senza essere mai andata oltre il primo turno.
● L'Iran si è qualificato dopo avere vinto il Gruppo A del terzo turno asiatico, precedento l'Uzbekistan. In generale, la Nazionale iraniana ha perso solo una delle 16 partite di qualificazione, ovvero quella in trasferta per 1-0 contro il Qatar.
● L'unica vittoria dell'Iran nella gara di esordio ai Mondiali risale al 2018, quando si impose sul Marocco per 1-0 (1N, 4P).
● Tra le squadre che hanno disputato almeno 15 partite ai Mondiali, l'Iran è quella che ha segnato il minor numero di gol a partita (0.72), mentre soltanto la Bulgaria ha registrato una percentuale più bassa di vittorie (11.5%, contro il 16.7% degli asiatici). I tre successi iraniani nella Coppa del Mondo sono arrivati nel 1998 (2-1, contro gli Stati Uniti); nel 2018 (1-0, contro il Marocco) e nel 2022 (2-0, contro il Galles).
● Gli ultimi otto gol dell'Iran in un Mondiale sono stati segnati tutti nei secondi tempi di gioco, inclusi cinque realizzati nei minuti di recupero.
● La Nuova Zelanda prenderà parte per la terza volta a un Mondiale, dopo quelli del 1982 e del 2010. Finora, la Nazionale d'Oceania non è mai riuscita a superare la fase a gironi, né a vincere una partita (3N, 3P), sebbene sia stata l'unica squadra imbattuta nell'edizione 2010, grazie a tre pareggi.
● Solo Honduras (nove) ed Egitto (sette) hanno disputato più partite rispetto alla Nuova Zelanda (sei) ai Mondiali, senza mai vincere alcun match.
● Iran e Nuova Zelanda hanno tenuto la porta inviolata soltanto quattro volte nelle 24 partite totali giocate dalle due squadre nella Coppa del Mondo (tre in 18 gare per gli asiatici, una in sei sfide per gli oceaniani).
● La Nuova Zelanda si è qualificata ai Mondiali, dopo un turno a eliminazione diretta di tre partite nel marzo 2025, in cui ha battuto la Nuova Caledonia per 3-0 in finale. Il 2026 rappresenta la prima volta in cui alla OFC è stato garantito un posto diretto nella fase finale della Coppa del Mondo.
● Il capitano, nonché primatista di presenze e gol della Nuova Zelanda, Chris Wood, è il giocatore che ha realizzato più marcature nella sezione oceaniana delle qualificazioni ai Mondiali 2026: nove reti in cinque partite. Wood è stato anche uno dei tre calciatori neozelandesi a partire titolare in tutte le cinque gare di qualificazione, assieme ai centrocampisti Matthew Garbett e Marko Stamenić.
● Mehdi Taremi ha partecipato al 49% delle marcature dell'Iran nelle qualificazioni ai Mondiali 2026, segnando 10 reti e fornendo sette assist sui 35 gol totali della sua Nazionale; inoltre, l'attaccante è stato il giocatore iraniano con più minuti giocati (1.331).
Francia - Senegal, martedì 16 giugno 2026 - Ore 21.00
● Francia e Senegal si affronteranno per la seconda volta nella storia della Coppa del Mondo. Il primo precedente tra le due squadre risale alla fase a gironi del 2002, in cui la Nazionale africana vinse per 1-0 nella sua prima partita in assoluto nel torneo; quella è anche l'ultima volta in cui i transalpini hanno perso la gara d'esordio di un Mondiale.
● La Francia ha perso tre delle ultime quattro partite della fase a gironi di Coppa del Mondo giocate contro squadre africane: 0-1 contro il Senegal nel 2002; 1-2 contro il Sudafrica nel 2010 e 0-1 contro la Tunisia nel 2022; fa eccezione, la gara vinta contro il Togo nel 2006.
● Per la Francia sarà la 17ª partecipazione ai Mondiali, l'ottava consecutiva: si tratta della striscia più lunga nella storia dei Bleus. La Nazionale transalpina ha vinto il torneo due volte (nel 1998 e nel 2018) ed è l'ultima squadra ad avere trionfato nella Coppa del Mondo da paese ospitante, 28 anni fa (1998).
● La Francia ha raggiunto la finale di Coppa del Mondo in quattro delle ultime sette edizioni (1998, 2006, 2018, 2022): il doppio rispetto a qualsiasi altra Nazionale nello stesso periodo. Inoltre, quella dei Bleus potrebbe diventare la terza squadra a raggiungere tre finali consecutive, dopo la Germania Ovest (1982-1990) e il Brasile (1994-2002).
● La Francia ha segnato 40 gol in Coppa del Mondo, a partire dall'edizione 2014: 11 in più di qualsiasi altra Nazionale (a 29 segue l'Argentina). Inoltre, quella transalpina è la squadra che ha disputato il maggior numero di partite (19) nelle ultime tre edizioni del torneo.
● Francia e Senegal hanno chiuso le qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026 senza subire sconfitte. I transalpini contano cinque successi nelle sei partite disputate (1N), mentre gli africani hanno vinto il proprio girone, davanti alla Repubblica Democratica del Congo.
● Il Senegal si è qualificato per la quarta volta alla Coppa del Mondo, dopo le edizioni del 2002 (quarti di finale), 2018 (fase a gironi) e 2022 (ottavi di finale); si tratta della terza partecipazione consecutiva: la striscia aperta più lunga per una Nazionale africana, al pari di quelle di Marocco e Tunisia.
● Il Senegal ha tenuto la porta inviolata soltanto una volta nelle 12 partite giocate in Coppa del Mondo, ovvero nella prima gara in assoluto della Nazionale africana nel torneo, quando si imposero sui campioni in carica della Francia, nel 2002 (1-0).
● Kylian Mbappé è il giocatore che ha segnato il maggior numero di gol (12) nelle ultime due edizioni della Coppa del Mondo, inclusa una tripletta nella finale del 2022: la seconda di sempre in una finale dopo quella di Geoff Hurst, nel 1966. Con 12 reti, Mbappé ha eguagliato Pelé ed è soltanto a quattro lunghezze dal record assoluto, detenuto da Miroslav Klose.
● Sadio Mané, miglior marcatore nella storia del Senegal, è stato il capocannoniere (cinque gol) della sua Nazionale nelle qualificazioni al Mondiale 2026. Il 34enne ha partecipato soltanto a una edizione della Coppa del Mondo finora, giocando tutte le tre partite nel 2018.
● Quella contro il Senegal sarà la 20ª partita di Didier Deschamps in Coppa del Mondo come commissario tecnico della Francia; soltanto Helmut Schön conta più gare alla guida di una singola Nazionale (25, con la Germania Ovest). Tra chi ha vinto il torneo sia da giocatore che da allenatore, Deschamps è uno dei soli tre, assieme a Mário Zagallo e Franz Beckenbauer.
● Per Pape Thiaw sarà la prima Coppa del Mondo da commissario tecnico. Da giocatore, l'attuale tecnico del Senegal ha disputato soltanto una partita nel torneo, fornendo l'assist per il 'golden gol' di Henri Camara, contro la Svezia, nel 2002, che valse alla Nazionale africana l'accesso ai quarti di finale: il miglior risultato di sempre dei senegalesi in una singola edizione dei Mondiali.
Iraq - Norvegia, mercoledì 17 giugno 2026 - Ore 00.00
● Questo sarà il primo incontro in assoluto tra Iraq e Norvegia. Per la Norvegia si tratterà inoltre della prima sfida contro una nazionale della confederazione AFC in Coppa del Mondo.
● L'Iraq partecipa alla sua seconda Coppa del Mondo dopo il 1986, in cui perse tutte e tre le partite del girone con un solo gol di scarto: 0-1 con il Paraguay, 1-2 con il Belgio e 0-1 con il Messico, con Ahmed Radhi autore dell'unica rete segnata finora dalla nazionale nel torneo. Solo Canada ed El Salvador hanno disputato più incontri dell'Iraq nella competizione perdendole tutte (6/6).
● L'Iraq è stata la 48ª e ultima squadra a qualificarsi per la Coppa del Mondo 2026, disputando 21 partite di qualificazione per raggiungere il torneo, più di qualsiasi altra nazionale. Ha conquistato l'accesso alla competizione grazie agli spareggi intercontinentali, battendo la Bolivia 2-1 in Messico. Dal terzo turno di qualificazione AFC, otto dei 15 gol dell'Iraq sono arrivati su palla inattiva: quattro da punizione indiretta, tre da corner e uno su calcio di rigore.
● Questa sarà la quarta partecipazione della Norvegia alla Coppa del Mondo FIFA, la prima dal 1998. Il miglior risultato risale proprio all'edizione del 1998 in Francia, quando raggiunse gli ottavi di finale prima di essere eliminata dall'Italia.
● La Norvegia ha partecipato alla Coppa del Mondo FIFA nel 1994, nell'unica precedente edizione ospitata dagli Stati Uniti. Tutte e quattro le squadre del girone terminarono con quattro punti e una differenza reti identica (0) - unico caso nella storia. La Norvegia arrivò però ultima in virtù del peggiore attacco: un gol.
● Le due vittorie della Norvegia in Coppa del Mondo sono arrivate contro il Messico nel 1994 (1-0) e contro il Brasile nel 1998 (2-1). La formazione scandinava è stata l'ultima nazionale europea ad aver battuto il Brasile nella fase a gironi del torneo.
● La Norvegia è stata, con l'Inghilterra, una delle due squadre europee che hanno centrato il 100% di vittorie nelle qualificazioni a questo Mondiale (8/8). Inoltre, ha registrato una media di 4.6 gol a partita (37 gol in otto incontri), la più alta di sempre per una nazionale europea in una singola campagna di qualificazioni ai Mondiali tra quelle con almeno quattro sfide disputate.
● Sei dei sette gol segnati dalla Norvegia in Coppa del Mondo sono arrivati nel corso dei secondi tempi.
● Erling Haaland ha segnato 16 gol in otto partite di qualificazione per la Coppa del Mondo FIFA 2026, più di qualsiasi altro giocatore in generale e almeno il doppio rispetto agli europei. Martin Ødegaard è stato invece il primo per assist forniti nel corso delle qualificazioni, sempre tra i calciatori europei: sette.
● Il commissario tecnico della Norvegia Ståle Solbakken affronterà la sua prima Coppa del Mondo da allenatore. Da giocatore, ha disputato tre partite nel 1998, ultima edizione del torneo a cui la Norvegia ha preso parte.
● Nel quinto turno di qualificazione AFC e nello spareggio intercontinentale, Amir Al Ammari ha partecipato a tre dei cinque gol dell'Iraq (un gol, due assist), mentre nell'intero cammino di qualificazione solo il compagno di squadra Aymen Hussein (nove) ha contribuito a più marcature: sette, frutto di due reti e cinque passaggi vincenti.
● Il commissario tecnico dell'Iraq Graham Arnold guiderà una squadra alla Coppa del Mondo FIFA per la seconda volta, dopo aver condotto l'Australia agli ottavi di finale nel 2022, perdendo 2-1 contro l'Argentina, poi vincitrice del torneo.
Argentina - Algeria, mercoledì 17 giugno 2026 - Ore 03.00
● Argentina e Algeria si affronteranno per la prima volta in un Mondiale; l'unico precedente è un'amichevole del giugno 2007, vinta dall'Argentina per 4-3 al Camp Nou di Barcellona, match in cui Lionel Messi ha realizzato la sua prima doppietta in nazionale.
● La prima partita dell'Argentina contro una nazionale africana ai Mondiali si è conclusa con una sconfitta per 1-0 contro il Camerun nel 1990; da allora, ha vinto ognuno dei sei incontri successivi contro squadre africane, cinque dei quali contro la Nigeria.
● L'Algeria ha un bilancio in perfetto equilibrio contro le squadre della CONMEBOL ai Mondiali: una vittoria (3-2 contro il Cile nel 1982) e una sconfitta (0-1 contro il Brasile nel 1986).
● Solo Brasile (cinque titoli), Germania e Italia (quattro ciascuna) hanno vinto il Mondiale più volte rispetto all'Argentina (tre); tuttavia, dal primo trionfo nel 1978, nessuna nazionale ha sollevato il trofeo tante volte quanto l'Albiceleste.
● L'Argentina, detentrice del titolo, punterà a diventare la terza nazionale a vincere due Mondiali consecutivi, dopo l'Italia (1934-1938) e il Brasile (1958-1962).
● L'Argentina si è qualificata per la sua 19ª edizione dei Mondiali, la 14ª consecutiva includendo il 2026 - terza striscia aperta più lunga dopo quelle di Brasile (23) e Germania (19); l'Albiceleste ha chiuso al primo posto le qualificazioni CONMEBOL per la prima volta dal 2014.
● L'Argentina ha superato il primo turno in 13 delle sue ultime 14 partecipazioni ai Mondiali, con l'unica eccezione del 2002; l'ultima volta che non ha segnato nella gara d'esordio risale al 1990, nella sconfitta per 1-0 contro il Camerun.
● Quella del 2026 sarà la quinta partecipazione dell'Algeria ai Mondiali, la prima dal 2014, edizione brasiliana in cui è riuscita a superare il primo turno per la prima e unica volta nella sua storia.
● Dopo aver vinto due delle sue prime tre partite ai Mondiali del 1982, l'Algeria ha collezionato un solo successo nelle successive 10, ovvero il 4-2 contro la Corea del Sud nel 2014; inoltre, ha tenuto la porta inviolata solo in una delle 13 gare disputate nella competizione: 0-0 contro l'Inghilterra nel 2010.
● Solo Gambia (27) e Costa d'Avorio (25) hanno segnato più gol dell'Algeria (24 in 10 partite) nelle qualificazioni CAF per il Mondiale 2026.
● Lionel Messi ha giocato 26 partite ai Mondiali, più di qualsiasi altro giocatore (13 gol, otto assist); se dovesse scendere in campo contro l'Algeria, diventerebbe il primo calciatore della storia a partecipare a sei edizioni del torneo (traguardo che potrebbe raggiungere anche Cristiano Ronaldo).
● Mohammed Amoura è stato il miglior marcatore nelle qualificazioni CAF per il Mondiale 2026 con 10 gol in 10 partite; lui e Baghdad Bounedjah (tre) sono stati gli unici giocatori algerini a segnare più di una rete nel percorso di qualificazione, con Amoura che ha partecipato attivamente al 58% delle 24 marcature della propria nazionale (10 reti e quattro assist).
Austria - Giordania, mercoledì 17 giugno 2026 - Ore 06.00
● Prima sfida in assoluto tra Austria e Giordania e prima per l'Austria contro una nazionale dell'AFC nella storia della Coppa del Mondo FIFA.
● L'Austria si è qualificata per l'ottava volta alla Coppa del Mondo FIFA dopo aver chiuso al primo posto il proprio girone nelle qualificazioni UEFA davanti alla Bosnia-Erzegovina. È la prima partecipazione dal 1998, edizione in cui fu eliminata nella fase a gironi.
● Il miglior piazzamento dell'Austria alla Coppa del Mondo FIFA risale all'edizione del 1954, che chiuse al terzo posto. Nei quarti di finale di quel torneo, la nazionale austriaca fu protagonista della gara più prolifica nella storia della competizione, vinta 7-5 contro la Svizzera.
● L'Austria ha vinto solo una delle ultime nove partite giocate nella Coppa del Mondo FIFA (3N, 5P): il successo per 2-1 contro gli Stati Uniti nel 1990.
● L'Austria ha disputato 29 partite alla Coppa del Mondo FIFA senza averne chiusa nemmeno una per 0-0, record di pareggi a reti inviolate nella storia del torneo. L'ultima volta che la nazionale austriaca ha mantenuto la porta inviolata ai Mondiali risale al 1982 contro l'Algeria (2-0).
● Tredici degli ultimi 14 gol dell'Austria nella Coppa del Mondo FIFA sono stati segnati nel secondo tempo, inclusi gli ultimi tre, realizzati nei minuti di recupero.
● La Giordania farà il suo debutto alla Coppa del Mondo FIFA e proverà a diventare la prima squadra della confederazione AFC a raggiungere la fase a eliminazione diretta al suo esordio assoluto dopo l'Arabia Saudita nel 1994.
● La Giordania è stata una delle tre nazionali AFC a qualificarsi per la Coppa del Mondo FIFA 2026 rimanendo imbattuta in trasferta (4V, 4N), insieme ad Australia e Corea del Sud.
● La Giordania ha segnato 32 gol nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA 2026, proprio record in una singola campagna di qualificazioni - superato il precedente di 30 reti stabilito nel 2014.
● La Giordania ha chiuso al secondo posto l'ultima Coppa d'Asia, disputata nel 2023, perdendo la finale per 3-1 contro i padroni di casa del Qatar.
● Marko Arnautovic, che avrà 37 anni durante la Coppa del Mondo FIFA 2026, ha segnato il doppio dei gol di qualsiasi altro giocatore austriaco durante le qualificazioni (otto). Arnautovic e Marcel Sabitzer sono gli unici giocatori ad aver rappresentato l'Austria in ciascuno degli ultimi tre principali tornei internazionali (EURO 2016, 2020 e 2024); in aggiunta, solo Erling Haaland (28) ha effettuato più tiri nello specchio di Sabitzer (16) nelle qualificazioni UEFA.
● Ali Olwan è stato il miglior marcatore della Giordania nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA 2026 con nove gol realizzati.
● Nessun giocatore ha fornito più assist per la Giordania durante le qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA 2026 rispetto a Mahmoud Al-Mardi (sei).
Portogallo - Congo DR, mercoledì 17 giugno 2026 - Ore 19.00
● Questo sarà il primo incontro in assoluto tra il Portogallo e la Repubblica Democratica del Congo.
● Le due sconfitte del Portogallo contro avversarie africane ai Mondiali sono arrivate entrambe contro il Marocco, nel 1986 e nei quarti di finale dell'edizione 2022. Tuttavia, la nazionale lusitana è imbattuta contro le squadre dell'Africa subsahariana nella competizione, con un bilancio di tre vittorie e un pareggio.
● Il miglior piazzamento del Portogallo ai Mondiali risale a 60 anni fa, con il terzo posto ottenuto in Inghilterra nel 1966. Da allora, l'unica altra semifinale raggiunta dalla nazionale lusitana è stata 20 anni fa in Germania.
● Il Portogallo è una delle cinque nazionali europee ad aver partecipato a ogni edizione dei Mondiali dal 2002 in avanti, insieme a Inghilterra, Francia, Germania e Spagna. I lusitani hanno raggiunto la fase a eliminazione diretta in quattro delle ultime cinque edizioni.
● Il Portogallo ha vinto solo una delle ultime quattro partite d'esordio ai Mondiali, contro il Ghana nel 2022 (3-2). Le ultime tre gare al debutto nella competizione hanno inoltre prodotto 15 gol (sei fatti, nove subiti) peruna media di cinque a incontro.
● Il Portogallo ha segnato in 10 delle ultime 11 partite giocate ai Mondiali; fa eccezione la più recente, nei quarti di finale dell'edizione 2022, persa per 1-0 contro il Marocco.
● Questa sarà la seconda partecipazione della Repubblica Democratica del Congo ai Mondiali, la prima dal 1974 quando gareggiò come Zaire, dopo un'assenza di 52 anni. Solo Galles (64 anni), Egitto (56) e Norvegia (56) hanno registrato intervalli più lunghi tra due partecipazioni consecutive.
● La Repubblica Democratica del Congo non ha segnato in nessuna delle tre partite giocate ai Mondiali del 1974, diventando una delle quattro nazionali a non aver ancora realizzato un gol nella competizione, insieme a Cina, Indonesia e Trinidad e Tobago. Solo Bolivia (cinque), Canada e Grecia (quattro) hanno giocato più incontri prima di andare a bersaglio nella competizione.
● La Repubblica Democratica del Congo si è qualificata per i Mondiali 2026 tramite gli spareggi intercontinentali, battendo la Giamaica per 1-0 dopo i tempi supplementari in Messico. Includendo gli spareggi, 10 delle 13 gare di qualificazione del Congo per il Mondiale 2026 sono terminate in pareggio (due) o sono state decise con un solo gol di scarto (6V, 2P).
● Cristiano Ronaldo del Portogallo è attualmente l'unico giocatore ad aver segnato in cinque edizioni dei Mondiali. Potrebbe diventare il primo nella storia, insieme a Lionel Messi, a partecipare a sei edizioni. A 41 anni, diventerebbe inoltre il secondo giocatore di movimento più anziano del torneo, dopo Roger Milla (42).
● Roberto Martínez, commissario tecnico del Portogallo, ha vinto il 70% delle sue partite ai Mondiali (7/10). Tra gli allenatori che hanno con 10 o più gare nella competizione da allenatore, solo Telê Santana (80%), Didier Deschamps (74%) e Joachim Löw (71%) vantano una percentuale di successi superiore.
● Nelle qualificazioni CAF ai Mondiali, nessuna delle squadre africane qualificate per l'edizione 2026 ha avuto più giocatori con sei o più partecipazioni a gol rispetto alla Repubblica Democratica del Congo: Cédric Bakambu (quattro reti e due assist) e Yoane Wissa (tre reti e tre assist) - sei ciascuno.
Inghilterra - Croazia, mercoledì 17 giugno 2026 - Ore 22.00
● Inghilterra e Croazia si affrontano per la seconda volta in Coppa del Mondo: il loro unico precedente risale alla semifinale del torneo del 2018, vinta dalla Croazia per 2-1 dopo i tempi supplementari.
● Questa sarà la quarta sfida tra Inghilterra e Croazia in uno dei principali tornei internazionali nel XXI secolo: due in Coppa del Mondo (un successo per i croati finora, nella semifinale del 2018) e due agli Europei UEFA (due vittorie per gli inglesi). Solo contro la Svezia (quattro) l'Inghilterra ha disputato almeno altrettante sfide nei tornei considerati in questo secolo.
● L'Inghilterra raggiunge la sua 17ª partecipazione alla Coppa del Mondo, l'ottava consecutiva; si tratta della striscia più lunga per la nazionale inglese da quando mancò la qualificazione nel 1994, edizione in cui il torneo si tenne per l'ultima volta negli Stati Uniti.
● Dalla vittoria del suo unico titolo mondiale nel 1966, l'Inghilterra ha superato i quarti di finale solo in due occasioni: nel 1990 (quarto posto) e nel 2018 (quarto posto).
● L'Inghilterra ha perso solo una delle ultime otto partite d'esordio in Coppa del Mondo (4V, 3N) - sconfitta per 2-1 contro l'Italia nel 2014. Al contrario, la Croazia ha vinto solo uno degli ultimi cinque debutti (1N, 3P): 2-0 contro la Nigeria nel 2018.
● L'Inghilterra è stata una delle due nazionali UEFA, insieme alla Norvegia, ad aver vinto il 100% delle partite di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026 (otto su otto), e l'unica a non aver subito nemmeno un gol. La Croazia invece ha vinto sette delle otto gare disputate, pareggiando solo contro la Repubblica Ceca (0-0 a Praga).
● Questa è la settima partecipazione della Croazia alla Coppa del Mondo. Nelle sei precedenti è stata eliminata tre volte nella fase a gironi, mentre nelle altre tre ha sempre chiuso tra le prime tre classificate.
● La Croazia è una delle due nazionali ad aver raggiunto la semifinale in ciascuna delle ultime due edizioni della Coppa del Mondo, insieme alla Francia.
● La Croazia è imbattuta nelle partite della fase a gironi di Coppa del Mondo nelle ultime due edizioni del torneo (4V, 2N) e ha subito solo due gol nel parziale. L'ultima sconfitta ai gironi risale al 2014 contro il Messico (1-3).
● Solo Kylian Mbappé (12) ha segnato più gol di Harry Kane (otto) nelle ultime due edizioni della Coppa del Mondo. Se Kane dovesse scendere in campo contro la Croazia, raggiungerebbe quota 30 presenze nei principali tornei internazionali (Mondiali + Europei), superando qualsiasi altro giocatore nella storia dell'Inghilterra.
● Se Luka Modrić dovesse giocare, entrerebbe nel ristretto gruppo di calciatori europei ad aver partecipato a cinque edizioni della Coppa del Mondo. Modrić ha completato 175 line-breaking passes nelle ultime due edizioni del torneo, 50 più di qualsiasi altro giocatore.
● Ivan Perišić è il giocatore che ha partecipato a più gol nei principali tornei internazionali con la Croazia (10 gol e otto assist tra Coppa del Mondo ed Europei). È inoltre uno dei tre, insieme a Lionel Messi e Neymar, ad aver segnato e fornito almeno un assist in ciascuna delle ultime tre edizioni della Coppa del Mondo.
Ghana - Panama, giovedì 18 giugno 2026 - Ore 01.00
● Quella tra Ghana e Panama sarà la prima sfida in assoluto tra queste due nazionali.
● I tre precedenti del Ghana ai Mondiali contro squadre della CONCACAF sono stati tutti contro gli Stati Uniti: due vittorie nel 2006 e nel 2010 e una sconfitta nel 2014). Per Panama, invece, l'unica sfida nella competizione contro una nazionale africana è stata contro la Tunisia nella fase a gironi del 2018: sconfitta per 2-1.
● Il Ghana partecipa per la quinta volta alla Coppa del Mondo, sempre nel XXI secolo. Il miglior risultato resta il quarto di finale del 2010, perso ai rigori contro l'Uruguay, mentre nelle ultime due edizioni (2014 e 2022) è stato eliminato nella fase a gironi.
● Il Ghana si è qualificato alla Coppa del Mondo 2026 vincendo il proprio girone con un bilancio di otto vittorie, un pareggio e una sconfitta; l'unico ko è arrivato in trasferta per 1-0 contro le Comore.
● Il Ghana ha vinto solo una delle ultime sette partite disputate ai Mondiali (2N, 4P): 3-2 contro la Corea del Sud nella fase a gironi del 2022.
● Il Ghana ha subito gol in ognuna delle ultime 10 partite ai Mondiali, incassando almeno due reti in ciascuna delle ultime sei. L'ultima gara in cui ha tenuto la porta inviolata risale alla fase a gironi del 2010, contro la Serbia (1-0).
● Quattro degli ultimi otto gol del Ghana ai Mondiali sono arrivati di testa; la nazionale ghanese è stata anche la più prolifica con questo fondamentale durante le qualificazioni CAF, segnando in questo modo nove delle sue 23 reti (39%).
● Panama è alla sua seconda partecipazione alla Coppa del Mondo; nel 2018 ha chiuso all'ultimo posto nel girone, perdendo tutte e tre le partite e subendo 11 gol.
● Durante la Coppa del Mondo 2018, Panama è stata la squadra che ha subito più gol (11) e che ha registrato il secondo valore più alto di Expected goals contro per 90' (2.3), nonché la quarta peggiore per percentuale di possesso palla (36.3%).
● Panama e Curaçao sono state le uniche due nazionali a non subire sconfitte nelle qualificazioni CONCACAF per il Mondiale 2026 tra quelle arrivate al secondo turno (7V, 3N). Panama ha inoltre registrato il numero più alto di recuperi offensivi (82) e di interruzioni alte delle sequenze avversarie (138); inoltre, solo il Guatemala (sei) ha segnato più gol di testa (cinque).
● L'attaccante del Ghana Jordan Ayew ha partecipato a 14 gol durante le qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026 (sette reti e sette assist), record condiviso con Mohammed Amoura dell'Algeria tra le nazionali CAF.
● Carlos Queiroz - sulla panchina del Ghana - diventerà il terzo allenatore a guidare una squadra in cinque diverse edizioni della Coppa del Mondo, raggiungendo Carlos Alberto Parreira (sei) e Bora Milutinović (cinque).
● Solo tre giocatori hanno fornito più assist del panamense Amir Murillo (tre) nelle qualificazioni CONCACAF, nelle quali il difensore si è classificato anche secondo per Expected assist (2.6).
● Ismael Díaz di Panama è stato il capocannoniere della CONCACAF Gold Cup 2025, segnando almeno il doppio dei gol di qualsiasi altro giocatore: sei reti per Díaz, a tre tutti i marcatori che occupano il secondo posto della classifica.
Uzbekistan - Colombia, giovedì 18 giugno 2026 - Ore 04.00
● Questo sarò il primo incontro in assoluto tra Uzbekistan e Colombia.
● L'unica vittoria registrata finora dall'Uzbekistan contro una nazionale della CONMEBOL risale a un'amichevole del marzo 2023 contro la Bolivia: 1-0 in Arabia Saudita grazie a un gol del loro miglior marcatore di sempre, Eldor Shomurodov.
● L'Uzbekistan, al debutto nella Coppa del Mondo FIFA, potrebbe diventare la prima squadra della AFC a raggiungere la fase a eliminazione diretta alla sua prima partecipazione dopo l'Arabia Saudita nel 1994 - potrebbe accadere anche alla Giordania, all'esordio come l'Uzbekistan in questa edizione.
● L'Uzbekistan è una delle cinque squadre che hanno raggiunto la fase a eliminazione diretta della Coppa d'Asia AFC in ognuno degli ultimi sei tornei, dal 2004 a oggi; le altre quattro sono Iran, Iraq, Giappone e Corea del Sud.
● L'Uzbekistan ha perso solo una delle 16 partite di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2026: in trasferta contro il Qatar, con i padroni di casa che hanno segnato il gol vittoria al 12' di recupero (3-2). In quel turno di qualificazione l'Uzbekistan ha chiuso al secondo posto dietro l'Iran, con la miglior difesa nel girone: sette reti in 10 gare.
● Questa sarà la settima partecipazione della Colombia alla Coppa del Mondo FIFA, la prima dal 2018. Il miglior risultato risale all'edizione 2014, quando furono eliminati ai quarti di finale dai padroni di casa del Brasile.
● La Colombia ha vinto il proprio girone della Coppa del Mondo FIFA in ognuna delle ultime due partecipazioni - nel 2014 e nel 2018 - con cinque successi in sei gare giocate in quella fase (1P).
● Nessuna delle 22 partite disputate finora dalla Colombia al Mondiale è terminata 0-0; solo l'Austria (29) ha infatti giocato più match nella competizione senza registrare nessun pareggio a reti inviolate.
● La Colombia ha chiuso al terzo posto le qualificazioni CONMEBOL per la Coppa del Mondo FIFA 2026 e solo l'Argentina (31) ha segnato più gol dei Los Cafeteros (28); la Colombia è stata però la nazionale che in queste qualificazioni ha registrato il più alto indice di Expected goals (28.8) e il numero più alto di tiri nello specchio (96).
● La Colombia è la squadra che ha segnato più gol di testa (sette) nelle qualificazioni CONMEBOL alla Coppa del Mondo. Inoltre, nessuna formazione ha realizzato più reti su sviluppi di calcio d'angolo: quattro al pari dell'Argentina.
● Eldor Shomurodov è stato il giocatore uzbeko che ha partecipato a più gol nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA 2026, realizzando cinque reti e fornendo quattro assist.
● Solo Lionel Messi (otto) ha segnato più gol di Luis Díaz (sette come Miguel Terceros) nelle qualificazioni CONMEBOL alla Coppa del Mondo FIFA 2026. James Rodríguez è invece stato il primo per assist serviti: sette, almeno tre più di qualsiasi altro.
● Fabio Cannavaro è stato nominato commissario tecnico dell'Uzbekistan nell'ottobre 2025 e si tratta della sua seconda esperienza alla guida di una nazionale dopo quella con la Cina nel 2019. Da giocatore, è stato il capitano dell'Italia nella vittoria della Coppa del Mondo del 2006, giocando ogni singolo minuto del torneo. In totale, Cannavaro ha partecipato a quattro edizioni dei Mondiali, record per un calciatore italiano condiviso con Paolo Maldini, Gianluigi Buffon, Gianni Rivera e Giuseppe Bergomi.