Sette le Champions League vinte da presidente del Real, traguardo mai raggiunto da nessun altro numero uno nella storia. Ecco perché Florentino parla di "credibilità e fiducia per competere in ogni competizione", indicando inoltre come Forbes abbia eletto i Galacticos come il club calcistico di maggior valore al mondo per il quinto anno consecutivo. Ma quali saranno i colpi sul mercato? "Vi posso assicurare che se rimarrò presidente del Real Madrid - ha detto ad As -, uno dei migliori difensori al mondo, Ibrahima Konaté del Liverpool, giocherà per noi a partire dalla prossima stagione. E non sarà l'unico difensore di alto livello ad arrivare se resterò alla presidenza". L'indiziato dovrebbe essere Denzel Dumfries, laterale dell'Inter, ipotesi confortata dalle parole di Perez a 'El Espanol': "Giovedì annuncerò il primo grande acquisto del Real Madrid". Proprio i Blancos avrebbero deciso di pagare la clausola da 20 milioni di euro ai nerazzurri. E Nico Paz? "Ha disputato un'ottima stagione con il Como e abbiamo la possibilità di ingaggiarlo quest'anno. Decideremo con l'allenatore e lo staff tecnico". E in coda sul rivale Riquelme: "Sono i figli, i cognati e gli ex membri del Consiglio di Amministrazione di Ramon Calderon, responsabile della più grande vergogna nella storia del Real Madrid. Vogliamo il modello di quell'epoca sinistra per il nostro club oppure proseguire uno dei periodi più belli della nostra storia?"