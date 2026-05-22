A Parigi centinaia di tifosi del Nizza nella notte hanno scatenato una guerriglia urbana: la polizia è intervenuta, 6 tifosi sono rimasti feriti e 65 sono stati fermati. Allo Stade de France alle 21 è in programma la finale di Coppa di Francia tra Nizza e Lens

Sessantacinque persone sono state fermate dopo i gravi incidenti della notte a Parigi che hanno visto coinvolti numerosi tifosi del Nizza, la squadra che affronterà, nella finale di Coppa di Francia, il Lens. Gli incidenti hanno provocato il ferimento di 6 persone, una delle quali è in gravi condizioni. Un centinaio di tifosi del Nizza si sono riuniti prima di mezzanotte nel X arrondissement, vicino al Canal Saint-Martin, luogo molto affollato di giovani la sera. Una rissa è scoppiata per motivi sconosciuti e si è prolungata fino all'intervento della polizia. Gli agenti hanno effettuato 65 fermi e sequestrato coltelli, bastoni, passamontagna e guanti antitaglio. Considerata a rischio, la finale di Coppa di Francia in programma allo Stade de France prevede lo schieramento di 2.000 poliziotti. Secondo quanto riportato dai media francesi, la rissa avrebbe coinvolto ultras del Nizza, supportati da tifosi di Lille, Nancy e alcuni sostenitori del Saarbrücken, contro tifosi del Paris Saint-Germain. L'uomo rimasto gravemente ferito è ricoverato in terapia intensiva a causa di un grave trauma cranico.