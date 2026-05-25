Ousmane Dembélé rassicura il Psg in vista della finale di Champions League contro l'Arsenal: "Mi sento molto meglio. Mi sono spaventato ma il medico mi ha detto che non c'è nulla di cui preoccuparsi. Ci sarò", ha detto l'attaccante a M6. Gli esami avevano escluso lesioni muscolari e in queste settimane è stato gestito dal club dopo il problema al polpaccio avvertito contro il Paris FC. La partita sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW sabato 30 maggio alle 18

Dembélé sarà a disposizione per la finale di Champions League contro l'Arsenal . A rassicurare l'ambiente Psg è stato lo stesso attaccante francese, che in un'intervista all'emittente M6 ha fatto il punto sulle sue condizioni dopo il problema accusato contro il Paris FC: " Mi sento molto meglio rispetto a domenica. Ho avuto un piccolo spavento, ma il medico mi ha detto che non c’è nulla di cui preoccuparsi . Ho sentito un leggero fastidio e ho preferito non correre rischi". Il Pallone d'Oro si riferiva al fastidio al polpaccio destro accusato nell'ultima gara di campionato, episodio che aveva fatto scattare l' allarme tra i tifosi del Psg. Gli esami svolti nelle ore successive avevano escluso lesioni muscolari anche se l'attaccante non si era allenato in gruppo a dieci giorni dalla finale, come documentato da Sky Sport . Ora, a meno di sorprese, Dembélé sarà regolarmente a disposizione per la finale contro l'Arsenal (diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW sabato 30 maggio alle 18).

"Luis Enrique mi ha detto di dare l'esempio dentro e fuori dal campo"

Elogi anche per Luis Enrique da parte di Dembélé: "Non si può dire quale sia il suo segreto. È un allenatore di altissimo livello, lo abbiamo visto al Barcellona e ora al PSG. Ha una visione chiara e cerca di trasmetterla a tutta la squadra. Speriamo che possa rimanere al Paris Saint-Germain per molto tempo. Luis Enrique mi ha detto di dare l'esempio dentro e fuori dal campo". Mentre sul Mondiale ha aggiunto: "La Champions League è il primo passo con il PSG ma dopo ci sarà una competizione incredibile per noi e per tutti i francesi. Giocare in un Mondiale è eccezionale, sarà il mio terzo, e comincia a diventare un traguardo importante. È un obiettivo, soprattutto dopo la delusione del 2022. Cercheremo di arrivare fino in fondo".