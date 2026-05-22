Coppa di Francia, Lens-Nizza 3-1: in finale l'ex Udinese Thauvin a segnoparigi
Allo Stade de France di Parigi il Lens vince la finale contro il Nizza e conquista la sua prima Coppa di Francia: ad aprire le marcature l’ex Udinese Thauvin, poi il raddoppio di Edouard. Nel recupero del primo tempo il Nizza riapre il match con Coulibaly ma al 77’ Sima chiude i conti. Trionfo Lens, che ha chiuso la Ligue 1 al secondo posto dietro al Psg e delusione Nizza, chiamato ora a evitare la retrocessione in Ligue 2 nello spareggio
LENS-NIZZA 3-1
25’ Thauvin (L), 42’ Edouard (L), 45+3’ Coulibaly (N), 78’ Sima (L)
- LENS (3-4-2-1): Risser; Antonio, Ganiou, Sarr; Abdulhamid, Sangare, Thomasson, Udoi; Thauvin (77’ Sotoca), Saint-Maximin (64’ Said); Edouard (65’ Sima) . All. Sage
- NIZZA (3-4-2-1): Dupe; Mendy, Dante (79’ Louchet), Oppong; Clauss, Coulibaly (67’ Sanson), Doudaoui, Bard (79’ Kevin Carlos); Cho (67’ Boudache), Diop (67’ Abdi); Wahi. All. Puel
Una vittoria storica. Battendo il Nizza, il Lens ha conquistato la sua prima Coppa di Francia. Nella finale giocata allo Stade de France di Parigi, davanti al presidente francese Emanuel Macron, il Lens dell’ex Udinese Florian Thauvin e dell’ex romanista Saud Abdulhamid (entrambi titolari) ha festeggiato il trofeo. 3-1 il risultato finale, per i vicecampioni di Francia, arrivati secondi in Ligue 1, alle spalle soltanto del Psg campione d’Europa. Dopo il vantaggio di Thauvin, il Lens ha raddoppiato con Edouard, prima che Coulibaly nel recupero del primo tempo riaprisse i giochi per il Nizza. Ma la rete di Sima, al 77’, ha chiuso ogni discorso.
Storico Lens, Nizza ko e a rischio retrocessione
Il Lens, che in bacheca aveva solo il campionato vinto nella stagione 1997/1998, festeggia il trofeo, dopo aver già conquistato la qualificazione alla prossima Champions. E primo titolo in carriera per l’allenatore Pierre Sage, 47 anni, ex del Lione arrivato quest’estate sulla panchina del Lens. Per il Nizza, invece, stagione senza gioie e non ancora conclusa, che potrebbe diventare addirittura fallimentare: la squadra di Claude Puel dovrà infatti giocare lo spareggio salvezza con la seconda classifica in Ligue 2, per non retrocedere. Gara d’andata martedì in trasferta contro il Saint-Etienne, tre giorni dopo il ritorno in casa.