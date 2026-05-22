Allo Stade de France di Parigi il Lens vince la finale contro il Nizza e conquista la sua prima Coppa di Francia: ad aprire le marcature l’ex Udinese Thauvin, poi il raddoppio di Edouard. Nel recupero del primo tempo il Nizza riapre il match con Coulibaly ma al 77’ Sima chiude i conti. Trionfo Lens, che ha chiuso la Ligue 1 al secondo posto dietro al Psg e delusione Nizza, chiamato ora a evitare la retrocessione in Ligue 2 nello spareggio

Una vittoria storica. Battendo il Nizza, il Lens ha conquistato la sua prima Coppa di Francia. Nella finale giocata allo Stade de France di Parigi, davanti al presidente francese Emanuel Macron, il Lens dell’ex Udinese Florian Thauvin e dell’ex romanista Saud Abdulhamid (entrambi titolari) ha festeggiato il trofeo. 3-1 il risultato finale, per i vicecampioni di Francia, arrivati secondi in Ligue 1, alle spalle soltanto del Psg campione d’Europa. Dopo il vantaggio di Thauvin, il Lens ha raddoppiato con Edouard, prima che Coulibaly nel recupero del primo tempo riaprisse i giochi per il Nizza. Ma la rete di Sima, al 77’, ha chiuso ogni discorso.