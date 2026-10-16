Psg, tre città candidate a ospitare il nuovo stadio dei parigini

Il Psg lavora al futuro del proprio stadio. Tre le città in ballo: Parigi, con la ristrutturazione del Parco dei Principi, Massy (nell'Essonne) e Poissy (negli Yvelines). Il club intende scegliere la sede entro il 20 dicembre, per poi avviare le trattative con i rappresentanti del sito prescelto nel 2027. Secondo L'Equipe, il progetto richiederà dai sei ai dieci anni per essere completato, con l'obiettivo ideale di inaugurare l'impianto nel 2035

Il Paris Saint-Germain non pensa solo al campo, ma anche alle infrastrutture. Il futuro stadio del club è al centro delle ultime riunioni dei comitati di coordinamento (COPIL). Tre le opzioni in ballo: la ristrutturazione e ampliamento del Parco dei Principi a Parigi oppure la costruzione di un nuovo impianto a Massy , nell' Essonne , o a Poissy , negli Yvelines . Conclusi gli incontri, la dirigenza del club francese dovrà decidere sulla base degli studi di fattibilità condotti negli ultimi mesi sui tre progetti. Come sottolineato da L'Equipe, il Psg intende scegliere entro l'autunno, dunque prima del 20 dicembre . All'inizio del 2027 avvierà poi trattative avanzate con i rappresentanti del sito prescelto, per definire gli impegni dei diversi soggetti coinvolti.

Obiettivo inaugurazione nel 2035

Resta da chiarire se le due opzioni scartate saranno abbandonate definitivamente oppure mantenute come alternative. Qualora la scelta ricadesse sul Parco dei Principi, il Psg non esclude un trasferimento temporaneo in un altro impianto, presumibilmente lo Stade de France, considerata la portata dei lavori necessari. Sempre secondo L'Equipe, una volta approvato, il progetto richiederà dai sei ai dieci anni per essere completato, tra la risoluzione degli eventuali ricorsi, la presentazione delle richieste di autorizzazione e i lavori di costruzione o ristrutturazione. L'obiettivo ideale è inaugurare lo stadio nel 2035.