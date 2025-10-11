Khalis Merah non ha mantenuto la sua promessa. O quasi...

È il 2017, Khalis Merah ha dieci anni, gioca a centrocampo nel Lione e parla con la sicurezza di chi conosce già il proprio destino: “Tra dieci anni giocherò in prima squadra”. La sua voce è ferma, lo sguardo deciso, non scherza: crede fermamente nelle proprie parole ed è certo che andrà così. Peccato che si sia sbagliato. Più o meno...