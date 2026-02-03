Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
il commento

Quella della Roma è una questione di obiettivi: perché il ko di Udine non cambia i piani

Paolo Assogna
©Getty

Perché a inizio stagione la missione era che Gasperini e i suoi fossero in lotta per un posto Champions, non che avessero l'obbligo di arrivarci. I giallorossi oggi sono quinti, poco sopra il Como e poco sotto Juve e Milan, tutte dirette concorrenti. La squadra resta imperfetta, ma la rotta tracciata è comunque buona

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ