La mia lunga storia d'amore con il Curling

Daniele Ferrazza

Daniele Ferrazza

Talent Sky Curling

Il ricordo dello stadio olimpico vuoto, la nascita della passione in un piccolo paese trentino, il curling come seconda famiglia. Daniele Ferrazza ripercorre il suo viaggio nello sport e guarda a Milano-Cortina con fiducia: l’Italia può sognare in grande, e questo sport ha ancora tanto da far scoprire

