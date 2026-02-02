Rialzandosi e continuando a giocare pur essendo stato colpito da un petardo lanciato dalla curva dell'Inter, il portiere della Cremonese ha, in qualche modo, ridicolizzato il male e smascherato il tradimento di chi viola il patto sociale, dimostrando che l’agonismo non è contrapposizione tra nemici, ma confronto tra persone che condividono passione e valori
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider