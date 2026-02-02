Rialzandosi e continuando a giocare pur essendo stato colpito da un petardo lanciato dalla curva dell'Inter, il portiere della Cremonese ha, in qualche modo, ridicolizzato il male e smascherato il tradimento di chi viola il patto sociale, dimostrando che l’agonismo non è contrapposizione tra nemici, ma confronto tra persone che condividono passione e valori