Moreira: "Via da casa a 12 anni, ma ora mi godo la MotoGP. Ho scelto l'11 perché..."

Per il campione del mondo Moto 2 il legame con il suo Paese e con il futbol rimane sempre fortissimo. Ecco perché, dopo essere arrivato in MotoGP e aver trovato il 'suo' 10 occupato da Luca Marini, ha ripiegato su un altro numero ricchissimo di siginificato. La sua intervista, in esclusiva, per Sky Sport Insider