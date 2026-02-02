Riparte da Singapore, dove i test in corso dal 3 al 5 febbraio sapranno darci qualche segnale in più per la stagione. Riparte senza Martin e Aldeguer, ma con un Bezzecchi 'sposo' della sua Aprilia, pronto a insidiare Marc Marquez e la Ducati, che sperano anche di aver ritrovato Pecco Bagnaia per continuare nel dominio che hanno impresso alla classe regina negli ultimi anni
