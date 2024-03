Il PSG non va oltre il pareggio contro il Reims in una partita non priva di emozioni. Le reti segnate arrivano tutte nel primo tempo. In svantaggio dopo 7’ grazie ad una disattenzione di Hakimi che favorisce il gol di Munetsi, la squadra di Luis Enrique ribalta la partita in soli tre minuti con un’autorete di Abdelhamid e un gol di Ramos. Allo scadere del primo tempo pareggia Diakité. Vicino alla rete della vittoria Mbappé, partito dalla panchina per la seconda volta di fila ed entrato al 73’

