1/22 ©Ansa

DZEKO-FONSECA

Qualche frizione già in passato, rapporto tramontato definitivamente dopo la serata da incubo in Coppa Italia contro lo Spezia. Il capitano rimedia una contusione, ma la non convocazione per il replay in campionato è dettata dall'esclusione per motivi disciplinari. Lunghe discussioni tra i due all’indomani della beffa, situazione che non rientra nemmeno nei giorni seguenti: Dzeko si allena da solo per volere di Fonseca, ecco perché si ragiona all’addio attraverso il mercato

VIDEO. DZEKO-FONSECA, LE TAPPE DELLA ROTTURA