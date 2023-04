Non è stato convocato dal Ct Mancini per gli ultimi impegni della Nazionale, ma Mattia Zaccagni continua a essere grande protagonista con la Lazio. L'esterno ha deciso la gara con la Juventus andando in doppia cifra di gol in questa stagione. Ma c'è chi ha fatto anche meglio di lui: in testa ci sono due sorprese, ecco la classifica dei migliori marcatori italiani nella stagione 2022/23 contando i principali campionati e le coppe (dati Transfermarkt)