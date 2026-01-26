Milan di Allegri senza ko da 21 gare: le strisce aperte nei top 5 campionati d'Europa
Il Milan è la squadra con la striscia d’imbattibilità più lunga nei top 5 campionati europei: 21 risultati utili consecutivi. I rossoneri non perdono dallo scorso 23 agosto, nella prima giornata di campionato contro la Cremonese. Di seguito le altre squadre imbattute da almeno 4 partite: nella classifica, con i dati di Opta, ci sono anche altre quattro italiane
- ROMA (3 vittorie, 1 pareggio)
- STRASBURGO (2 vittorie, 2 pareggi)
- LIONE (4 vittorie)
- 2 vittorie, 3 pareggi
- 3 vittorie, 2 pareggi
- 4 vittorie e 1 pareggio
- 4 vittorie, 1 pareggio
- 4 vittorie, 1 pareggio
- 5 vittorie
- 5 vittorie
- 3 vittorie, 3 pareggi
- 4 vittorie, 2 pareggi
- 4 vittorie, 4 pareggi
- 9 vittorie, 1 pareggio
- 8 vittorie, 4 pareggi
- 13 vittorie, 8 pareggi