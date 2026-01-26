 Milan di Allegri, record di imbattibilità nei top campionati d’Europa: senza sconfitte da 21 gare | Sky Sport
Milan di Allegri senza ko da 21 gare: le strisce aperte nei top 5 campionati d'Europa

Il Milan è la squadra con la striscia d’imbattibilità più lunga nei top 5 campionati europei: 21 risultati utili consecutivi. I rossoneri non perdono dallo scorso 23 agosto, nella prima giornata di campionato contro la Cremonese. Di seguito le altre squadre imbattute da almeno 4 partite: nella classifica, con i dati di Opta, ci sono anche altre quattro italiane

LA CLASSIFICA DI SERIE A UN ANNO DOPO

