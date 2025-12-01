Ormai nel gergo (non più solo dell’ippica) le chiamiamo vittorie “di corto muso”. Considerando tutte le partite del campionato in corso terminate 1-0 o 2-1, Massimiliano Allegri si conferma “specialista” avendone già collezionate 6, spesso in scontri diretti. Come lui Gasperini, mentre Antonio Conte... Ecco chi, finora, ha vinto di più “di corto muso”
- Verona e Fiorentina sono naturalmente a 0, essendo ancora a caccia della loro prima vittoria in campionato. Ma nemmeno l’Atalanta ha mai vinto, finora, per 1-0 o 2-1
- Con una vittoria di corto muso ci sono: Lazio (1-0 contro la Juventus), Pisa (1-0 contro la Cremonese, la sua unica vittoria in questo campionato, fin qui) Como (2-1 alla Fiorentina), Cagliari (2-1 al Lecce), Cremonese (2-1 al Milan)
- BOLOGNA: 1-0 vs Como e 2-1 vs Genoa
- GENOA: 2-1 vs Sassuolo e 2-1 vs Verona
- PARMA: 2-1 vs Torino e 2-1 vs Verona
- 1 vittoria per 1-0:
Genoa-Juventus 0-1
- 2 vittorie per 2-1
Cremonese-Juventus 1-2
Juventus-Cagliari 2-1
- 1 vittoria per 1-0:
Roma-Inter 0-1
- 2 vittorie per 2-1
Inter-Sassuolo 2-1
Verona-Inter 1-2
- 2 vittorie per 1-0:
Roma-Torino 0-1
Torino-Napoli 1-0
- 1 vittoria per 2-1
Torino-Genoa 2-1
- 2 vittorie per 1-0:
Parma-Lecce 0-1
Fiorentina-Lecce 0-1
- 1 vittoria per 2-1
Lecce-Torino 2-1
- 2 vittorie per 1-0:
Pisa-Udinese 0-1
Udinese-Atalanta 1-0
- 1 vittoria per 2-1
Inter-Udinese 1-2
- 2 vittorie per 1-0:
Sassuolo-Lazio 1-0
Verona-Sassuolo 0-1
- 1 vittoria per 2-1
Cagliari-Sassuolo 1-2
- 3 vittorie per 1-0:
Napoli-Cagliari 1-0
Lecce-Napoli 0-1
Roma-Napoli 0-1
- 1 vittoria per 2-1
Napoli-Genoa 2-1
- 4 vittorie per 1-0:
Roma-Bologna 1-0
Pisa-Roma 0-1
Lazio-Roma 0-1
Sassuolo-Roma 0-1
- 2 vittorie per 2-1
Fiorentina-Roma 1-2
Roma-Parma 2-1
- 4 vittorie per 1-0:
Milan-Bologna 1-0
Milan-Roma 1-0
Inter-Milan 0-1
Milan-Lazio 1-0
- 2 vittorie per 2-1
Milan-Napoli 2-1
Milan-Fiorentina 2-1