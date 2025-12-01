Offerte Black Friday
Serie A, le squadre con più vittorie con un gol di scarto

Serie A fotogallery
11 foto

Ormai nel gergo (non più solo dell’ippica) le chiamiamo vittorie “di corto muso”. Considerando tutte le partite del campionato in corso terminate 1-0 o 2-1, Massimiliano Allegri si conferma “specialista” avendone già collezionate 6, spesso in scontri diretti. Come lui Gasperini, mentre Antonio Conte... Ecco chi, finora, ha vinto di più “di corto muso”

IL BILANCIO DEGLI SCONTRI DIRETTI IN A

