Guerra Israele-Iran, Taremi bloccato a Teheran

Giorni e ore drammatici in Medio Oriente. Dopo l'attacco israeliano su obiettivi nucleari e militari iraniani, la risposta del regime di Teheran con il lancio di missili su Tel Aviv e Gerusalemme. Inevitabilmente è coinvolto anche lo sport. Le lacrime dei pallavolisti iraniani in Nations League, raggiunti dalla notizia dello scoppio del confiltto dopo la partita persa contro gli USA in Brasile. Ma non solo. A Teheran è infatti rimasto bloccato Mehdi Taremi. L'attaccante dell'Inter avrebbe dovuto raggiungere i compagni negli USA per il Mondiale per Club, ma il conflitto in corso ha bloccato il traffico aereo in Iran e quindi gli aeroporti del paese sono al momento tutti bloccati.