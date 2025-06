Inter, affaticamento per Thuram: le news

Dopo il pareggio all'esordio del Mondiale per Club contro il Monterrey (finita 1-1), la squadra di Chivu è tornata al lavoro. Durante l'allenamento si è fermato però Marcus Thuram. L'attaccante francese ha accusato un leggero affaticamento ai flessori. Nelle prossime ore le sue condizioni verrano rivalutate dallo staff medico nerazzurro. Pio Esposito è invece sulla via del recupero e potrebbe rientrare nella prossima partita contro gli Urawa Red Diamonds sabato prossimo. Per l’ultima contro il River Plate potrebbero recuperare Calhanoglu, Frattesi e Dumfries. Ancora a parte e out Zielinski e Bisseck.