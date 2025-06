Ramos e poi Lautaro: l'Inter di Chivu fa 1-1

La prima Inter di Chivu non va oltre il pari contro i messicani del Monterrey. Sette undicesimi sono gli stessi della finale di Monaco, esordi nel secondo tempo per Luis Henrique e Sucic. Ramos si ricorda ancora come si fa e segna di testa, Lautaro uno lo fa e l'altro lo sbaglia (quello della vittoria al 77'). Ora Urawa, poi il River. Tabellino e statistiche

Ramos salta ancora come un tempo, Lautaro uno lo fa, l'altro lo sbaglia e la prima Inter targata Chivu chiude sull'1-1 contro i messicani del Monterrey. Al Rose Bowl di Pasadena che fu teatro della finale del 1994 - posti vuoti a inizio match e poi pienone, un po' come da prassi in questo Mondiale e nella mentalità americana del tifo - va in scena il primo undici di un nuovo corso, a dirla tutta con sette undicesimi dei titolari di un'altra finale amara, quella di Monaco col Psg . Nessun esordio dal 1' dei nuovi, considerando che il rientrante Salvatore Esposito - partner d'attacco di Lautaro al posto di Thuram - con l'Inter contava già una quindicina di presenze. Per il resto non ci sono neanche Calhanoglu, Dumfries e Dimarco (lui dentro nella ripresa), con Darmian a destra, Asllani in mezzo e Carlos Augusto sulla sinistra a sostituirli. Difesa classica con Pavard-Acerbi-Bastoni davanti a Sommer. Poi si inizia.

La partita

A un primo spunto di Darmian risponde il sempreverde del colpo di testa Sergio Ramos: il corner dalla destra e la dinamica dello stacco sembrano la copia carbone del motivo per cui indossa il numero 93 (il gol al 93' della finale Champions 2014): in realtà la palla finisce nell'angolo opposto rispetto a quel Real-Atletico, senza cambiare la sostanza. Cioè gol, 1-0 Monterrey. L'Inter reagisce e va a un passo dal pari con Esposito e, dunque, pareggia con uno schema da playbook NFL: Asllani serve un regalo da scartare a Carlos Augusto, lui, generoso, fa altrettanto col cross basso in mezzo che Lautaro deve solo spingere in rete da pochi passi. In sostanza è un primo tempo dove l'Inter domina dal punto di vista territoriale, ma con un pizzico di brillantezza mancante nei momenti clou. Intervallo. Nella ripresa subito una chance per Barella, quindi Chivu lancia uno dei nuovi: Luis Henrique da Marsiglia, insieme a Thuram. Canales calcia da lontanissimo e prende un palo. Entrano anche Sucic (debuttante) e Dimarco. L'1-1 contro il modesto Monterrey sarebbe anche potuto essere un successo, ma al 77' Lautaro sbaglia praticamente dal dischetto un destro che, solitamente, entra in rete con forza e precisione. Finisce 1-1 (con brivido finale per un tiro di Deossa sull'esterno della rete). Prossimo appuntamento contro gli Urawa, poi il River.