L'allenatore dell'Inter soddisfatto per il successo arrivato in rimonta sugli Urawa Reds: "Loro hanno fatto una gara seria, noi abbiamo provato a fare gol in tutti i modi e alla fine siamo riusciti a portarla a casa". Ed ancora: "Sono orgoglioso di questi ragazzi perché ci hanno creduto fino in fondo"

Match complicato che tiene l'Inter in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale per club. I nerazzurri battono in rimonta 2-1 gli Urawa grazie a un gol di Carboni al 92' trovato dopo una gara di assoluto dominio contro i giapponesi che dopo la rete del vantaggio hanno pensato sostanzialmente a difendersi. Soddisfatto della prestazione l'allenatore Christian Chivu: "Loro hanno fatto una buona gara, una partita seria - dice a Sportmediaset - Noi abbiamo provato in tutti i modi a fare gol e a creare scompligio a una squadra organizzata che ha difeso molto bassa".