Il Real Madrid non ha convocato Kylian Mbappe per la partita del Mondiale per Club in programma il 22 giugno contro il Pachuca. Il francese aveva saltato il match d'esordio contro l'Al-Hilal ed era stato ricoverato in un ospedale di Miami per una gastronterite acuta lo scorso giovedì 19 giugno

Il Real Madrid ha escluso Kylian Mbappe dalla lista dei convocati per il match contro il Pachuca del Mondiale per Club che verrà disputato domenica 22 giugno. Il francese non ha ancora recuperato dalla gastroenterite acuta che lo scorso giovedì lo aveva costretto al ricovero in un ospedale di Miami. L'esordio dell'attaccante con la maglia dei Blancos in questa competizione è rimandato. Al suo posto Xabi Alonso potrebbe schierare, insieme a Rodrygo e Vinicius, il giocatore del vivaio che ha segnato la rete del pareggio contro l'Al-Hilal di Simone Inzaghi: il 21enne Gonzalo Garcia. Il prossimo match per i Blancos sarà quello contro il Salisburgo del 27 giugno: non ci sono ancora notizie sulla possibilità di vedere in campo l'attaccante.