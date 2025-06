L'Inter ha iniziato il suo percorso nel Mondiale per Club con una vittoria e un pareggio e ora si prepara a sfidare il River Plate, partita in programma giovedì 26 giugno alle 03.00. In vista dell'incontro i nerazzurri sono quindi scesi in campo per l'allenamento. Dumfries ha lavorato quasi interamente con il gruppo e sarà quindi a disposizione di Chivu. Migliorando anche le condizioni di Thuram e Frattesi, che si sono allenati a parte ma sono in ripresa. Tra lunedì e martedì si capirà se saranno convocabili per la sfida contro gli argentini. Niente da fare, invece, per Calhanoglu, Pavard, Bisseck e Zielinski che hanno lavorato ancora a parte.