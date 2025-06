Alessandro Bastoni spiega le difficoltà incontrate finora dall'Inter nel Mondiale per Club: "La stanchezza sta pesando più a livello mentale che non atletico. Chivu ci sta dando leggerezza. Creare tante occasioni e non segnare influisce sulla prestazione". Sul nuovo allenatore: "La sua Inter si vedrà più in là, ora non c'è tempo"

" Al di là dell'aspetto atletico, sta incidendo la stanchezza mentale. In questo senso Chivu ci sta dando leggerezza, nuova linfa che stiamo assorbendo pian piano". Parla così Alessandro Bastoni ai microfoni di Mediaset dopo la vittoria nel recupero contro l'Urawa. L'ingresso del difensore nel secondo tempo è stato prezioso per ribaltare il risultato e avvicinare la qualificazione alla fase successiva.

"La nuova Inter si vedrà più avanti, ora conta recuperare energie"

Bastoni evidenzia la strategia e i meriti dell'allenatore durante il Mondiale: "Il vero percorso col nuovo mister inizierà più avanti, ora non c'è tempo materiale per farlo. Per il momento ci sta dando energia e spensieratezza a livello mentale". Energia che dipende anche dai nuovi acquisti: "Come senatori dobbiamo aiutarli a capire l'importanza della squadra nella quale sono arrivati, ma anche noi dobbiamo prendere la loro nuova energia, sennò c'è il rischio di accontentarsi". E accontentarsi è sempre un rischio: "Il fatto che abbiamo il pallino del gioco e creiamo occasioni senza segnare, ma anzi subendo gol alla prima occasione, influisce sulla prestazione, non la danneggia ma influisce. Speriamo che la vittoria, che mancava da tempo, ci dia una mano. Come dico sempre vincere aiuta a vincere ma anche quando si perde c'è il rischio di abituarsi".