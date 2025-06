In campo alle ore 18 a Philadelphia, Tudor va verso la conferma dell'undici che ha travolto l'Al-Ain al debutto. Davanti c'è ancora Kolo Muani rifornito da Conceiçao e Yildiz. Non si cambia in mezzo (McKennie-Thuram) né in difesa, dove Savona è favorito su Rugani. Benhachem ripropone Maiula come unica punta, parte nuovamente dalla panchina l'olandese Rayhi

CLASSIFICHE - TABELLONE