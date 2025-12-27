 Liverpool Wolves, l'omaggio di Anfield a Diogo Jota: le foto | Sky Sport
Anfield da brividi per Diogo Jota: l'omaggio di Liverpool e Wolves prima del match

Premier League fotogallery
17 foto
©Getty

Momenti da brividi ad Anfield prima del match tra Liverpool e Wolverhampton, le squadre per cui ha giocato Diogo Jota nella sua carriera in Premier League: i tifosi dei due club si sono riuniti fuori lo stadio per omaggiare con fiori e dediche il campione portoghese, venuto a mancare il 3 luglio scorso per un incidente d'auto, poi Van Dijk è entrato in campo insieme ai figli del calciatore sulle note di 'You'll never walk alone'

IL TRIBUTO DI ANFIELD PER JOTA. VIDEO

