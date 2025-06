Come sta Kylian Mbappé? È questa la domanda principale che hanno fatto a Xabi Alonso in conferenza stampa alla vigilia della partita del Real Madrid contro il Pachuca . Il francese ha saltato il debutto al Mondiale per Club con l'Al Hilal per una gastroeinterite acuta e contro i messicani non ancora è stato convocato. " Sta meglio . È tornato dall'ospedale due giorni fa. Si sta riprendendo e ogni giorno siamo ottimisti per la prossima partita contro il Salisburgo ", ha spiegato l'allenatore spagnolo.

Rientra Rudiger tra i convocati

Arrivano buone notizie per Xabi Alonso dall'infermeria. Antonio Rudiger ha ottenuto il via libera dallo staff medico per rientrare in gruppo, dopo l'operazione dello scorso aprile per una lesione al menisco esterno del ginocchio sinistro. "Ha ricevuto il via libera ed è in squadra. Sarà un giocatore molto importante. Domani dovremo procedere con calma", ha spiegato l'allenatore spagnolo.