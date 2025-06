Le probabili formazioni di Inter-River Plate

In campo a Seattle nella notte italiana (ore 03.00), Chivu pensa a qualche novità nella sfida decisiva per accedere agli ottavi. Accanto a Lautaro c'è Francesco Pio Esposito (e non il fratello Sebastiano), non verrà rischiato Thuram. Importante il ritorno dall'inizio di Dumfries oltre a Mkhitaryan, titolari anche Acerbi e Bastoni. Tre squalificati nel centrocampo degli argentini (out Perez, Galoppo e Castano), assente anche Driussi: gioca l'ex Colidio insieme a Mastantuono

LE COMBINAZIONI - CLASSIFICHE - TABELLONE