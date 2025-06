Inter-River Plate 2-0: cronaca e tabellino

Ci sono anche due nuovi volti arrivati per il Mondiale per Club a firmare la vittoria dell'Inter sul River: Sucic fa l'assist, Pio Esposito (titolare) segna il gol qualificazione, con Bastoni che arrotonda il punteggio nel recupero. È primato nel girone e ottavi col Fluminense (Monterrey secondo e accoppiato al Dortmund). Il River chiude in nove e c'è rissa nel finale

Com'è andata la partita

Ma andiamo con ordine, formazioni: Francesco Pio Esposito parte titolare in attacco e gioca in coppia con Lautaro, a centrocampo out Calhanoglu (risentimento), c'è Asllani titolare. Tornano Acerbi e Bastoni, ritorno dall'inizio di Dumfries oltre a Mkhitaryan. Pronti e via è il River a iniziare bene: più ritmo, più intensità, ma le migliori occasioni del primo tempo sono comunque nerazzurre. Asllani carica da fuori ma manda alto al 10', poi Pio Esposito ha la prima vera palla gol del match, ma il suo tiro a colpo sicuro è murato da Martinez Quarta. Ci prova anche Lautaro in diagonale e di nuovo Pio Esposito nel finale (largo). Nel frattempo il Monterrey dilaga con gli Urawa nell'altra partita del gruppo (3-0 al 39') prendendosi la vetta momentanea del girone. Intervallo.