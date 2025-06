Guardiola: "Vincere? A noi serviva ritrovarci"

L'allenatore del Manchester City commenta il match vinto con la Juventus: "Abbiamo affrontato una squadra che ha fatto grandi partite. Per noi non è importante vincere questo Mondiale, ma ritrovarci e oggi ci siamo ritrovati. Abbiamo ritrovato la strada che negli ultimi 10 anni ci ha portato a vincere". Sull'addio di De Bruyne: "Va in una piazza speciale con uno dei migliori allenatori al mondo"

"La cosa importante era ritrovarci"

Un successo sulla Juve che ha un sapore diverso rispetto alle altre due gare vinte contro l'Al-Ain e il Wyad Casablanca: "Nelle due prime gare abbiamo vinto ma la convinzione non era la stessa - spiega ancora - Per noi il problema non è vincere, non ci importa, ma dovevamo ritrovarci, lo scorso anno eravamo senza energie e gioco, ora ci siamo ritrovati". Halland continua a stupire ma deve rimanere sul pezzo: "Fa gol, poi lui deve sapere che c'è concorrenza, Marmoush ha giocato bene". Ultime parole ancora sull'addio di De Bruyne: "Gli voglio bene, non sarebbe stato possibile vincere senza di lui, ora va in una piazza speciale, con uno dei più forti allenatori del mondo, Antonio Conte sa cosa deve fare, gli auguro il meglio per lui e la sua famiglia e che finisca la sua carriera con grande felicità".