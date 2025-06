Tudor: "City altro livello, ma non mi preoccupo"

Non è soddisfatto della prova dei suoi Igor Tudor ma è molto realista nel commentare il pesante ko rimediato la Juve contro il Manchester City: "Il City è troppo per noi in questo momento, è un brutto risultato che non ci piace - dice a Sportmediaset - Loro hanno un'enorme qualità, volevamo anche andare in avanti ma non riuscivamo a rubare palla, in questo momento c'è un livello diverso rispetto al nostro". Un livello che si può colmare? "Si può fare tutto, ma devi essere al completo, fresco e tutto ti deve venire bene, oggi volevamo fare riposare qualcuno e far giocare chi non è in grande condizione. La partita non mi è piaciuta, ma non ho nulla da dire ai ragazzi né a me stesso".